FIFA publicó la investigación por documentos falsos en Malasia que afecta a futbolistas

FIFA reveló detalles de la investigación sobre los siete jugadores sancionados junto a la Federación de Malasia por falsificación de documentos. Entre los involucrados, están los argentinos Imanol Machuca, Facundo Garcés y Rodrigo Holgado.

A través de un documento, el organismo detalló que investigó el lugar de nacimiento de los familiares de los futbolistas, denunciados por la federación vietnamita (que cuestionó la validez de los criterios de nacionalización de varios jugadores malayos), y los comparó a lo declarado por el país asiático.

Del lado de los jugadores argentinos, se registró que la abuela de Machuca, Concepción Agueda Alanis, no nació en Penang sino que es oriunda de Roldán, Santa Fe.

En tanto, se determinó que el abuelo de Holgado, Omar, no nació en George Town, sino en Caseros, mientras que el abuelo de Garcés, Carlos Fernández, no nació en Penang sino en Villa María de la Selva, Santa Fe.

Los involucrados son Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui y Hector Alejandro Hevel Serrano. Todos fueron sancionados por doce meses de inhabilitación para participar en todo tipo de actividades relacionadas al fútbol.

Qué pasará con Machuca en Vélez

El futbolista del "Fortín", que se incorporó en enero en condición de cedido tras su paso por Fortaleza de Brasil, lleva disputados 24 partidos, marcó un gol y aportó una asistencia.

El préstamo del futbolista finaliza a fin de año y, si no se levanta la sanción, no le renovarán el vínculo, por lo que deberá terminar de cumplir la pena en el club brasileño, según pudo saber Doble Amarilla.

Con información de Doble Amarilla