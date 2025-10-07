Gimnasia y Tiro ya sabe quién será su rival en la primera ronda eliminatoria del Reducido de la Primera Nacional: será Temperley. El partido se jugará en Salta, el sábado 11 de octubre a las 20:30 horas. El tecnico Fernando Tete Quiroz espera por la recuperación de los lesionados Gabriel Diaz y Lautaro Gordillo.
FIFA publicó la investigación por documentos falsos en Malasia que afecta a futbolistas
La FIFA publicó los detalles de la investigación por falsificación de documentos en Malasia, un escándalo que involucra a varios futbolistas y que se centra en la información de nacimiento de sus familiares.Deportes07/10/2025
FIFA reveló detalles de la investigación sobre los siete jugadores sancionados junto a la Federación de Malasia por falsificación de documentos. Entre los involucrados, están los argentinos Imanol Machuca, Facundo Garcés y Rodrigo Holgado.
A través de un documento, el organismo detalló que investigó el lugar de nacimiento de los familiares de los futbolistas, denunciados por la federación vietnamita (que cuestionó la validez de los criterios de nacionalización de varios jugadores malayos), y los comparó a lo declarado por el país asiático.
Del lado de los jugadores argentinos, se registró que la abuela de Machuca, Concepción Agueda Alanis, no nació en Penang sino que es oriunda de Roldán, Santa Fe.
En tanto, se determinó que el abuelo de Holgado, Omar, no nació en George Town, sino en Caseros, mientras que el abuelo de Garcés, Carlos Fernández, no nació en Penang sino en Villa María de la Selva, Santa Fe.
Los involucrados son Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui y Hector Alejandro Hevel Serrano. Todos fueron sancionados por doce meses de inhabilitación para participar en todo tipo de actividades relacionadas al fútbol.
Qué pasará con Machuca en Vélez
El futbolista del "Fortín", que se incorporó en enero en condición de cedido tras su paso por Fortaleza de Brasil, lleva disputados 24 partidos, marcó un gol y aportó una asistencia.
El préstamo del futbolista finaliza a fin de año y, si no se levanta la sanción, no le renovarán el vínculo, por lo que deberá terminar de cumplir la pena en el club brasileño, según pudo saber Doble Amarilla.
Con información de Doble Amarilla
Miguel Russo, internado con “pronóstico reservado”: qué dice el comunicado oficial de BocaDeportes07/10/2025
El entrenador de Boca atraviesa un delicado momento de salud y permanece internado en su casa, según informaron desde el club de la Ribera a través de un mensaje oficial en redes sociales.
Luego de sellar su pase de ronda, la "Albiceleste" se prepara para ir por más en la Copa del Mundo juvenil. El encuentro será este miércoles, desde las 16:30.
La Academia no levanta cabeza: Racing empató sin goles con Independiente RivadaviaDeportes07/10/2025
En un partido parejo y sin emociones, la Academia y la Lepra mendocina no se sacaron ventaja.
Con Messi y De Paul, la Selección Argentina ya entrena en Miami para los amistososDeportes07/10/2025
La Selección Argentina de Lionel Scaloni comenzó su preparación en Miami de cara a la doble fecha de amistosos contra Venezuela y Puerto Rico.
El "Millonario" tendrá un panorama complejo cuando reciba al "Verde" de Junín, ya que contará con un plantel diezmado. Lesiones, convocatorias y suspensiones, las diversas causas.
La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) anunció un paro nacional docente para el próximo martes 14 de octubre, en el que no se dictarán clases en ninguna provincia del país.
Estafas en nombre de EDESA: alertan por fraudes a través de WhatsApp y redes sociales
EDESA S.A. emitió una advertencia ante intentos de estafa que circulan en nombre de la empresa a través de WhatsApp, redes sociales, correos electrónicos y llamadas telefónicas.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó sobre el auge del cigarrillo electrónico, con al menos 15 millones de jóvenes de 13 a 15 años fumándolo en el mundo, un riesgo nueve veces mayor que entre adultos.
Un informe de OpenAI, la empresa detrás de ChatGPT, identificó 44 profesiones en riesgo de ser reemplazadas por la Inteligencia Artificial ante la reconfiguración del mercado laboral.