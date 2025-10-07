Gimnasia y Tiro ya sabe quién será su rival en la primera ronda eliminatoria del Reducido de la Primera Nacional: será Temperley. El partido se jugará en Salta, el sábado 11 de octubre a las 20:30 horas. El tecnico Fernando Tete Quiroz espera por la recuperación de los lesionados Gabriel Diaz y Lautaro Gordillo.
Con Messi y De Paul, la Selección Argentina ya entrena en Miami para los amistosos
La Selección Argentina de Lionel Scaloni comenzó su preparación en Miami de cara a la doble fecha de amistosos contra Venezuela y Puerto Rico.Deportes07/10/2025
La Selección Argentina ya está instalada en Miami, donde llevará adelante los entrenamientos previos a los dos amistosos internacionales que disputará en Estados Unidos. El equipo comandado por Lionel Scaloni comenzó a trabajar en el predio del Inter Miami, con la presencia estelar de Lionel Messi y Rodrigo De Paul, quienes se sumaron este lunes aprovechando la comodidad de estar radicados en la ciudad.
La primera práctica se dio esta tarde, con la mayoría de los jugadores a disposición. Los primeros en llegar el domingo fueron Enzo Fernández, Cuti Romero y Marcos Senesi, todos procedentes de Inglaterra. Desde Brasil se sumaron José Manuel López y Aníbal Moreno, ambos del Palmeiras, mientras que desde Francia arribaron Gerónimo Rulli y Leonardo Balerdi, futbolistas del Olympique de Marsella.
Aquellos que juegan en el medio local arribaron este lunes: Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Lautaro Rivero (de River) junto a Leandro Paredes, representante de Boca Juniors. Los cuatro emprendieron viaje tras haber jugado el fin de semana. Asimismo, el último en sumarse será Facundo Cambeses, arquero de Racing, quien tendrá acción esta noche frente a Independiente Rivadavia por el Torneo Clausura.
De esta forma, Scaloni podrá contar con todo el plantel completo este martes, con excepción de Thiago Almada, quien continúa recuperándose de una lesión y fue la única baja de la convocatoria.
La agenda de la Selección Argentina en Estados Unidos
La Albiceleste afrontará dos compromisos en esta fecha FIFA: el primero será el viernes a las 21 (hora argentina) ante Venezuela, en el Hard Rock Stadium de Miami. El segundo encuentro se disputará el lunes siguiente a las 20 (hora argentina), frente a Puerto Rico en el Soldier Field de Chicago.
Además, la planificación incluye otros dos amistosos entre el 10 y 18 de noviembre, que se jugarán en Angola e India.
La Selección vuelve a ponerse en marcha, con Messi liderando el grupo y con la mira puesta en seguir consolidando el equipo de Scaloni rumbo a los próximos desafíos internacionales.
Con información de Doble Amarilla
