Miguel Russo, internado: el DT de Boca atraviesa un delicado momento de salud

Hay mucha preocupación en el Mundo Boca por la salud de Miguel Ángel Russo, debido a que el entrenador de 69 años se encuentra internado en su domicilio de la Capital Federal, atravesando un cuadro de debilidad que le impide estar al frente del equipo de manera presencial. A pesar de su ausencia, el técnico mantiene contacto constante con su cuerpo técnico y los futbolistas, según confirmaron desde el club.

Al respecto, en la noche de lunes, desde Boca difundieron un comunicado oficial en el que brindaron detalles sobre el estado de salud de Miguel Ángel Russo, quien atraviesa un momento delicado. “Miguel Ángel Russo se encuentra cursando una internación domiciliaria con pronóstico reservado, recibiendo atención permanente de su equipo médico y del cuerpo médico del Club”, señaló el texto publicado por la institución xeneize.

El club agregó además un mensaje de acompañamiento hacia el histórico entrenador: “Acompañamos a Miguel y su familia en este momento”.

La noticia generó profunda preocupación en el mundo Boca, donde Russo es una figura muy querida por su trayectoria y vínculo con la institución, mientras los hinchas y el ambiente del fútbol le envían mensajes de fuerza y pronta recuperación.

En este contexto, Russo se encuentra con licencia médica, y su lugar en el banco fue ocupado por sus asistentes Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez, quienes estuvieron al mando durante la goleada 5-0 frente a Newell’s el domingo por el Torneo Clausura. Tras la victoria, el plantel tuvo jornada libre, pero la preocupación por la salud del entrenador sigue siendo el principal tema puertas adentro del club.

El capitán Leandro Paredes fue una de las voces que se expresaron tras el partido y dejó un emotivo mensaje para el DT: “Le dedicamos la victoria a Russo, es la cabeza de nuestro grupo y que esté pasando por este momento no es nada lindo. Le mandamos mucha fuerza”, declaró el mediocampista.

En la misma línea, Claudio Úbeda también se refirió al momento que atraviesa el entrenador: “Queremos dedicarle el triunfo a Miguel, que seguramente nos estuvo mirando por TV. Toda la semana estamos en permanente contacto con él, está al tanto de todas las decisiones. "Lo queremos mucho y deseamos que se ponga bien”, expresó en conferencia de prensa.

Desde principios de septiembre, Russo fue hospitalizado en varias oportunidades, en medio de su lucha contra el cáncer de vejiga y próstata que le fue diagnosticado en 2017, mientras dirigía a Millonarios de Bogotá.

El fútbol argentino, y en especial el mundo Boca, se mantiene atento a la evolución del histórico entrenador, símbolo de la institución y campeón de la Copa Libertadores 2007, que hoy enfrenta una nueva batalla fuera de las canchas.

La comunicación oficial por parte de Boca en relación al estado de salud de su entrenador generó una infinidad de reacciones empáticos. Entre ellos, quién se manifestó fue el presidente de la AFA Claudio Tapia, quién a través de su cuenta de X replicó el mensaje institucional del “Xeneize”.

“Mucha fuerza en este difícil momento, Miguel querido. Todo el fútbol argentino está con vos”, mencionó el “Chiqui” en redes sociales suscribiendo al respaldo para con el DT de 69 años.

