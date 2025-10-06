“Voy a cumplir mi palabra”: Sáenz anunció que iniciará una protesta en Casa Rosada

Mediante un posteo en sus redes sociales, el gobernador Gustavo Sáenz aseguró que a partir de las 18 hs. estará cumpliendo con su palabra.

Cabe recordar que el mandatario, semanas atrás, anunció que iniciaría un acampe frente a Casa Rosada si es que Nación no enviaba fondos para los trabajos que son necesarios en la ruta 9/34.

“Hoy, a partir de las 18 hs. estaré cumpliendo con mi palabra”, reza el texto que acompaña el video, y continúa: “Argentina no empieza y termina en Buenos Aires. Hay una Argentina que duele y espera obras fundamentales para su crecimiento, que fueron prometidas, firmadas y rarificadas por el Gobierno nacional. El norte tiene todo lo que el mundo necesita: no solo minerales críticos, sino también energía y agroindustria. Quiero salteños trabajando su tierra y no con la mano extendida en Buenos Aires pidiendo limosna. Cuando las provincias crecen, el país se fortalece. Salta tiene futuro en un país federal”.