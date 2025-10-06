“Voy a cumplir mi palabra”: Sáenz anunció que iniciará una protesta en Casa Rosada

En sus redes sociales, el gobernador de la Provincia publicó un video recordando su promesa de acampar en frente a la Casa de Gobierno si Nación no cumplía con el envío de fondos para las obras de ruta 9/34.

Política06/10/2025

44a4fce7dfb8593f57f2e70702c3529a

Mediante un posteo en sus redes sociales, el gobernador Gustavo Sáenz aseguró que a partir de las 18 hs. estará cumpliendo con su palabra. 

Cabe  recordar que el mandatario, semanas atrás, anunció que iniciaría un acampe frente a Casa Rosada si es que Nación no enviaba fondos para los trabajos que son necesarios en la ruta 9/34.

“Hoy, a partir de las 18 hs. estaré cumpliendo con mi palabra”, reza el texto que acompaña el video, y continúa: “Argentina no empieza y termina en Buenos Aires. Hay una Argentina que duele y espera obras fundamentales para su crecimiento, que fueron prometidas, firmadas y rarificadas por el Gobierno nacional. El norte tiene todo lo que el mundo necesita: no solo minerales críticos, sino también energía y agroindustria. Quiero salteños trabajando su tierra y no con la mano extendida en Buenos Aires pidiendo limosna. Cuando las provincias crecen, el país se fortalece. Salta tiene futuro en un país federal”.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail