El Ministro de Gobierno salteño apuntó contra los legisladores nacionales libertarios y consideró necesario tener “legisladores que acompañen el proyecto de los salteños”.
Francos, ante el reclamo de Sáenz por obras: “Después que pase la elección, veremos”
El Jefe de Gabinete de la Nación fue al encuentro del mandatario salteño quien, frente a Casa Rosada, había iniciado una protesta por el incumplimiento del envío de fondos por parte del gobierno libertario.Política06/10/2025
Gustavo Sáenz cumplió con su prometa y en la tarde de este lunes fue a Casa Rosada a protestar por el incumplimiento en el envío de fondos por parte de Nación para el arreglo de rutas nacionales.
En este marco, fue el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien salió de casa de gobierno para encontrarse con el mandatario salteño; Sáenz, junto a algunos gauchos, acompañaba la protesta entonando canciones folclóricas.
“Con Gustavo siempre es un show”, aseguró el funcionario nacional ante los micrófonos de TN.
Consultado sobre si es posible disponer de los fondos – ya comprometidos – para las obras que reclama el gobernador salteño, Francos consideró que deben trabajar en conjunto para “ver cómo viene la siguiente etapa de gobierno”.
“Ahora estamos en época de campaña, es muy difícil ponerse de acuerdo en todo. Después que pase la elección, ahí veremos; vamos a conversar”, aseguró el funcionario nacional.
Sáenz reclamó en Casa Rosada por las obras: “Exigimos que se cumpla el convenio firmado en junio”Política06/10/2025
El Gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, se presentó en Casa Rosada para reclamar por el incumplimiento del gobierno nacional respecto al envío de fondos para las obras. Se reunió con Santiago Caputo y solicitó compromiso a los legisladores.
El gobernador se hizo presente en casa de gobierno para protestar por los fondos comprometidos por Nación para obras que nunca llegaron. “Hay otra Argentina que espera que se hagan obras”, aseguró.
“Voy a cumplir mi palabra”: Sáenz anunció que iniciará una protesta en Casa RosadaPolítica06/10/2025
En sus redes sociales, el gobernador de la Provincia publicó un video recordando su promesa de acampar en frente a la Casa de Gobierno si Nación no cumplía con el envío de fondos para las obras de ruta 9/34.
Hay un retroceso en los niveles de confianza hacia el presidente y una creciente percepción de “doble vara” en su "discurso anticasta". Cómo impacta en la percepción que tiene la población sobre el gobierno.
Gregorio Dalbón presentó una denuncia penal contra el presidente por el delito de abuso de autoridad; en una entrevista, Milei se atribuyó el haber metido presa a la ex presidenta.
El Cordonazo de San Francisco traerá lluvias y un descenso térmico en Salta
El Servicio Meteorológico Nacional informó que la capital salteña tendrá un domingo con 33°C, ráfagas de hasta 50 km/h y un brusco cambio desde la noche con el ingreso del Cordonazo de San Francisco.
Juventud Antoniana perdió ante Boca Unidos y definirá la Reválida en Salta
Juventud Antoniana perdió 2-0 en Corrientes ante Boca Unidos en el partido de ida por la Reválida del Federal A.
La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) anunció un paro nacional docente para el próximo martes 14 de octubre, en el que no se dictarán clases en ninguna provincia del país.
“No nos podemos atornillar a un lugar”, afirmó Chalabe sobre la jubilación de Serrudo
El jefe de Gabinete defendió la decisión de oficializar el retiro del histórico dirigente sindical para dar paso a la renovación de la administración municipal. “Esto no tiene ningún carácter de persecución política” sostuvo.
El "Millonario" tendrá un panorama complejo cuando reciba al "Verde" de Junín, ya que contará con un plantel diezmado. Lesiones, convocatorias y suspensiones, las diversas causas.