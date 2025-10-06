Francos, ante el reclamo de Sáenz por obras: “Después que pase la elección, veremos”

El Jefe de Gabinete de la Nación fue al encuentro del mandatario salteño quien, frente a Casa Rosada, había iniciado una protesta por el incumplimiento del envío de fondos por parte del gobierno libertario.

Política06/10/2025

Gustavo Sáenz cumplió con su prometa y en la tarde de este lunes fue a Casa Rosada a protestar por el incumplimiento en el envío de fondos por parte de Nación para el arreglo de rutas nacionales. 

En este marco, fue el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien salió de casa de gobierno para encontrarse con el mandatario salteño; Sáenz, junto a algunos gauchos, acompañaba la protesta entonando canciones folclóricas. 

“Con Gustavo siempre es un show”, aseguró el funcionario nacional ante los micrófonos de TN.

Consultado sobre si es posible disponer de los fondos – ya comprometidos – para las obras que reclama el gobernador salteño, Francos consideró que deben trabajar en conjunto para “ver cómo viene la siguiente etapa de gobierno”. 

“Ahora estamos en época de campaña, es muy difícil ponerse de acuerdo en todo. Después que pase la elección, ahí veremos; vamos a conversar”, aseguró el funcionario nacional. 

