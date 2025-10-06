Se profundiza la caída de la imagen de Milei tras el narcoescándalo de Espert

Una reciente encuesta de opinión pública ofrece nuevos elementos para comprender el temblor político que precipita la renuncia de José Luis Espert, ocurrida en medio del escándalo por los vínculos con el empresario Federico “Fred” Machado, investigado por narcotráfico, estafas y lavado de activos. A casi dos años del inicio de la gestión de Javier Milei, los números comienzan a mostrar el desgaste de un gobierno que prometía “limpiar la casta” y al cual hoy el desarrollo de los acontecimientos lo arrojan, en cambio, a un espejo.

La encuesta es de Zuban Córdoba y Asociados, consultora de opinión pública y comunicación política, y se denomina "Sin dólares no hay paraíso". Se realizó entre el 28 de septiembre y el 4 de octubre, en la población mayor al los 16 años y recoge 1900 casos.

La imagen del presidente Milei

Uno de los datos más relevantes es el siguiente: frente a la pregunta "¿Qué imagen tiene usted de Javier Milei?", un 63,2% respondió "negativa", un 36% "positiva", un 0,4% "no sabe" y un 0,4% "no contesta". Cabe recordar que esta medición se produce en pleno narcoescándalo. Según la misma medición realizada agosto, que en ese mes arrojó un 58,3% de imagen negativa, se detecta un crecimiento del 4,9%, de dicha tendencia.

"Las sospechas de corrupción que asolan al gobierno nacional y al principal candidato de la provincia de Buenos Aires lo golpean en el peor momento. Actualmente, un 56% cree que LLA se encamina a perder las elecciones. Y la totalidad de las expectativas parecen estar puestas no ya en los resultados, sino en el día después y en la reacción del oficialismo: las opciones se dividen entre quienes consideran que se debe cambiar de política económica o reestructurar el gabinete. Solo un 12% apuesta por mantener el curso actual", analiza el estudio de Zuban Córdoba.

La imagen de Espert, en caída libre

En el caso del actual diputado nacional José Luis Espert y flamante ex candidato de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, su imagen negativa asciende a un 71,4%. La imagen positiva es del 26,4%.

"El tema se ha transformado en un nuevo cisne negro para el oficialismo que amenaza con perforar incluso su núcleo duro", explica el estudio.

Gustavo Córdoba, director de Zuban Córdoba, agregó: "Espert hoy ya es anécdota. Ahora viene llegar a las elecciones del 26 de octubre con un margen de maniobra acotado. Espert era uno de varios problemas y que haya renunciado a la candidatura no representa más que una cuestión momentánea. La incertidumbre está instalada y sobrevuela en el humor social una suerte de doble default: económico y político".

¿Cómo impacta el narcoescándalo en el gobierno?

Por último, frente a una pregunta que reviste significativa actualidad, a saber: "¿Cómo impacta sobre el gobierno de Javier Milei lo que ocurre con José Luis Espert?", un 76,3% respondió "impacto negativo", un 14% "impacto positivo" y un 9,7% "no sabe".

El vía crucis del ex candidato a diputado nacional aún no ha terminado. Al finalizar esta nota, se ha conocido la noticia de la renuncia de José Luis Espert como presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. Además, durante la sesión especial convocada por la oposición parlamentaria para el próximo miércoles 8 de octubre a las 12hs, es posible que también avance un proceso de expulsión del cuerpo legislativo y de su propia banca. Y aunque el oficialismo quiera dar vuelta la página, el vínculo directo del propio presidente y su entorno con el narcoescándalo es algo que aún permanece en las sombras y podría revelarse.

Lo cierto es que el gobierno de Javier Milei necesita suturar pronto esta nueva herida para enfrentar un round electoral clave, pero la tendencia a la descomposición y la corrupción gubernamental, junto al avance acelerado de la crisis política y económica, parecieran haber llegado para quedarse y profundizan el agotamiento de un ciclo político que se presentaba históricamente refundacional y hoy sólo exhibe fisuras.

