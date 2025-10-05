El Cordonazo de San Francisco traerá lluvias y un descenso térmico en Salta

Vandalismo: robaron base de baño químico
Vecinos denunciaron en Aries que en el puente de Santa Lucía, sobre calle Solís Pizarro, se robaron la base de un baño químico. Reclaman mayor control y seguridad.
El Servicio Meteorológico Nacional informó que la capital salteña tendrá un domingo con 33°C, ráfagas de hasta 50 km/h y un brusco cambio desde la noche con el ingreso del Cordonazo de San Francisco.Salta05/10/2025Ivana Chañi
Salta vivirá un domingo caluroso con temperaturas máximas de 33 grados y una mínima de 13, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. Durante la tarde se esperan vientos del sudoeste de 23 a 31 km/h, con ráfagas que alcanzarán los 50 km/h.
Hacia la noche, el ingreso de un frente frío marcará un quiebre en las condiciones, con nubosidad creciente y posibilidad de precipitaciones aisladas. La probabilidad de lluvias oscila entre el 0 y el 10 % por la tarde y aumenta hasta el 30 % en la noche.
El lunes se prevé un fuerte descenso de temperatura, con mínima de 12 y máxima de 21 grados. Esta variación coincide con el denominado Cordonazo de San Francisco, fenómeno climático asociado al 4 de octubre, día del Santo de Asís, que suele provocar lluvias pasajeras y un marcado enfriamiento en pocas horas.
La Municipalidad de Salta ya instaló 100 paradores nuevos de colectivos en puntos estratégicos de la ciudad, como parte de un plan integral para mejorar la infraestructura urbana.
El anexo del Mercado San Miguel, ubicado en Pasaje Miramar 433, atenderá en horario corrido los días viernes y sábados de 8 a 21:30 hs durante todo octubre.
La Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial de Salta anunció que en noviembre se instalarán cámaras fiscalizadoras de velocidad en la Circunvalación Oeste, con el objetivo de reducir la siniestralidad.
El Ministerio de Seguridad y Justicia de Salta informó que culminó las gestiones ante la ANSes para la actualización de haberes del sector pasivo.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarilla por viento Zonda en San Carlos, Cafayate y municipios aledaños, con ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h este sábado 4 de octubre.
El viernes 10 de octubre es feriado nacional trasladable por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, generando un nuevo fin de semana largo para impulsar el turismo.
Este domingo, Central Norte cerrará su temporada en la Primera Nacional recibiendo a Estudiantes de Río Cuarto en el estadio Padre Ernesto Martearena a las 15:30.
Un insólito blooper de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, reveló su seguimiento directo del caso del presunto narcotraficante Federico Machado, que salpica a José Luis Espert.
El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que el próximo jueves el Gobierno realizará la apertura de sobres para definir qué empresa se quedará con el primer corredor vial del Mercosur.
Según la última información oficial, más de siete millones de personas forman parte de este universo de beneficiarios y podrán aprovechar los distintos mecanismos en todo el país.