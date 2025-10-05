El Cordonazo de San Francisco traerá lluvias y un descenso térmico en Salta

El Servicio Meteorológico Nacional informó que la capital salteña tendrá un domingo con 33°C, ráfagas de hasta 50 km/h y un brusco cambio desde la noche con el ingreso del Cordonazo de San Francisco.

lluvia en salta 2025

Salta vivirá un domingo caluroso con temperaturas máximas de 33 grados y una mínima de 13, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. Durante la tarde se esperan vientos del sudoeste de 23 a 31 km/h, con ráfagas que alcanzarán los 50 km/h.

Hacia la noche, el ingreso de un frente frío marcará un quiebre en las condiciones, con nubosidad creciente y posibilidad de precipitaciones aisladas. La probabilidad de lluvias oscila entre el 0 y el 10 % por la tarde y aumenta hasta el 30 % en la noche.

El lunes se prevé un fuerte descenso de temperatura, con mínima de 12 y máxima de 21 grados. Esta variación coincide con el denominado Cordonazo de San Francisco, fenómeno climático asociado al 4 de octubre, día del Santo de Asís, que suele provocar lluvias pasajeras y un marcado enfriamiento en pocas horas.

pronóstico extendido 05al 11

