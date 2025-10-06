Sáenz protestó en Casa Rosada: “Basta de hipocresía y cinismo”

Finalmente, el gobernador Gustavo Sáenz se hizo presente en Casa Rosada para protestar por el incumplimiento del gobierno nacional respecto al envío de fondos para obras; el gobierno libertario se había comprometido a liberar el dinero para los trabajos en las rutas nacionales, sin embargo, muchas de las obras están paralizadas – nuevamente – por el incumplimiento.

“Las obras se conveniaron en junio del año pasado, en marzo las ratificaron. Hablamos con uno y con otro, y nos van pateando”, aseguró el mandatario ante las cámaras de TN que, ante el suceso, llegaron al lugar para entrevistarlo.

Explicó Sáenz que son obras importantes para Salta y el norte argentino, y que, en definitiva, lo único que discute el gobierno nacional es si Espert va o no en la boleta, o quién será su reemplazante.

“Mientras, hay otra Argentina que espera que se hagan las obras”, señaló, y añadió: “Tenemos todo para no tener que estar pidiendo limosna en Buenos Aires, no solo este gobierno, todos los gobierno negaron las obras”.

Ante la consulta de los periodistas sobre si se iba a encadenar, el mandatario indicó que él no es un hombre de cadenas, sino de puentes.

“Yo ayudé para que puedan llevar adelante el programa de gobierno y no me gusta que me mientan. Quiero que se hagan las obras. Hablé con el Ministro del Interior, independientemente del cariño y respecto que le tengo, yo digo que son los gerentes de la torpeza, no digo él; todos los días tenemos que estar viendo si se pagan las obras o no”, relató el gobernador, y explicó que ya ha hablado con todas las áreas, yendo de una oficina a otra con el reclamo, claro, sin respuestas.

Por otro lado, Sáenz apuntó que las personas con discapacidad la están pasando mal ya que el gobierno nacional decidió quitar todas las pensiones.

“Enviar notificaciones aquí es fácil, pero en Salta tenemos parajes alejados, es decir, hay un desconocimiento sobre cómo se vive en el interior. Hoy me toca defender los derechos del norte, que nos den las obras de infraestructura que necesitamos, basta de hipocresía y cinismo”, sentenció el gobernador salteño.

Cabe destacar que, unos minutos después de iniciada la entrevista, puedo observase al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, acercándose al gobernador para dialogar.