Ratifica con sus propias palabras las innumerables denuncias acerca del contenido político de dicha sentencia de la Corte.

Esta fue la única reflexión del responsable político del gobierno frente a la renuncia del candidato más importante del país, que tenia hasta ayer el gobierno. El candidato oficialista que financiaba su campaña con dinero del narcotráfico.

Estamos bajo un gobierno que no busca soluciones, que solo busca enemigos y culpables sin asumir responsabilidades.

Si el Garrahan es un enemigo. Si las universidades son un enemigo. Si los jubilados son enemigos. Quiénes son los amigos del gobierno?

De a poco vamos viendo quienes son los amigos del gobierno, la renuncia de Espert tiene que ver con eso, como la de Spagnuolo, y tantas otras provocadas por los innumerables escándalos de corrupción a los que este gobierno nos tiene acostumbrados

Que nadie se confunda. No queremos ver nuevamente un gobierno que cae. Pero tampoco queremos que las viejas fórmulas que aplican los que se llaman así mismos como nueva política hagan sus experimentos causando dolor y padecimiento a un pueblo cansado de palabras, de décadas de palabras que a nada llevaron.

Pregonan libertad y son esclavos de los caprichos de gobiernos extranjeros, de organismos internacionales que solo quieren cobrar sin importarles nada del pueblo, entregando nuestra independencia que nació a sangre y fuego con nuestro General Güemes por la dependencia más acérrima.

Insultar no es gestionar. Insultar es romper puentes con la sociedad, es encerrarse con los propios sin escuchar a los que no lo son, es sembrar odio para cosechar fracaso.

No hacemos campaña en contra de nadie, hacemos campaña a favor de los salteños, de sus derechos, de su presente y su futuro. Quiero que cada vez que me siente en la banca de Senador Nacional, lo haga con la bronca de los salteños por lo que viven, por su esperanza quebrada, por la necesidad de mostrar lo que sienten a todo el país desde el Congreso.

Les pido y me obligo a tener fuerza. Fuerza para cambiar resignación por futuro. Fuerza para oponernos al olvido. Fuerza para recuperar lo que es de cada uno de ustedes.