Un domingo a puro sabor salteño en el Festival de la Comida Regional de Castañares

El Festival de la Comida Regional de Castañares ya está en marcha y promete una jornada llena de sabores y tradición salteña. La actividad, organizada por la Fundación Sentimiento, se desarrolla este domingo sobre avenida Houssay, frente a la Universidad Nacional de Salta, y se extenderá hasta las 17 horas, con entrada libre y gratuita.

En declaraciones a Qué Domingo, por Aries, Mario Siares, referente de la Fundación, destacó que “son 22 años acompañando a los puesteros y ofreciendo a las familias una jornada bien salteña, con comida típica, música y la calidez de siempre”.

El encuentro cuenta con más de 70 puestos gastronómicos que ofrecen los clásicos de la cocina local: tamales, empanadas, humitas, asado a la parrilla, mondongo, picante y bebidas regionales.

“Este año sumamos el asado a la parrilla y hay de todo un poco. Invitamos a toda la familia salteña y a los turistas a disfrutar de una hermosa jornada en Castañares. Es una fiesta para todos”, señaló Siares.

El organizador aclaró que, debido a las altas temperaturas, no se ofrecerá locro, aunque los visitantes podrán disfrutar de una amplia variedad de platos tradicionales y postres regionales.

El festival cuenta además con un show folklórico en vivo, con la participación de grupos jóvenes y artistas locales. “Queremos que la gente pase un domingo en familia, con música, danza y nuestra comida típica. Es la manera de mantener vivas nuestras costumbres”, expresó Siares, agradeciendo a los feriantes que año tras año confían en la organización.

“Cada domingo gastronómico es especial, pero este aniversario de 22 años tiene un valor enorme. La familia salteña siempre nos acompaña y eso nos impulsa a seguir”, concluyó.