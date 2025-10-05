Petro acusa a Estados Unidos de "asesinato" por matar con un misil a tripulantes de una lancha

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó que Estados Unidos cometió “asesinato” al atacar con un misil a una lancha en el mar Caribe, frente a la costa de Venezuela, en la que viajaban cuatro tripulantes que presuntamente transportaban estupefacientes.“¿Por qué les tiran misiles? Eso se llama asesinato. Y es asesinato de gente joven que debería tener otras oportunidades, que debemos darles”, expresó el mandatario durante su participación en una ceremonia de ascenso de la Policía Nacional en Bogotá.

Petro señaló que Colombia sabe cómo detener esas lanchas a través de su estrategia antidrogas sin ocasionar ninguna muerte. Agregó que es creando oportunidades y a través de la educación que se puede frenar el flagelo de jóvenes caribeños llevando drogas en lanchas a otros países, y reiteró que los verdaderos narcotraficantes que se benefician con esta economía ilícita viven en Estados Unidos, Europa y Dubai.

“Si no tienen universidades, no tienen Internet, ¿Qué hacen en la isla? La empiezan a ver como una prisión y llega quien les ofrece algo para que salgan en una lancha a otra isla por allá en el norte y los matan con un misil. Yo creo que eso se llama injusticia, yo creo que eso no debe pasar”, opinó. Petro recordó que durante su Gobierno se logró incautar miles de toneladas de estupefacientes, reportando cifras récord gracias a las acciones contundentes de la Fuerza Pública.

Afirmó que es esa la política antidrogas que se seguirá implementando y no la propuesta por el Gobierno estadounidense. “Por eso le dije y le volveré a decir No a Trump, porque él quiere que tiremos misiles sobe los campesinos de Colombia que siembran cultivos ilícitos. Y ellos, como lo hemos demostrado, pueden pacíficamente cultivar otras cosas si les ayudamos (…) si logramos esa amistad entre el Estado y el campesinado de Colombia, tendremos paz y una nación poderosa y grande”, sostuvo.

El mandatario consideró que en lugar de tirar misiles a jóvenes en aguas del Caribe, Estados Unidos debería reconocer con una medalla a cada hombre y cada mujer colombiana miembros de la Policía que con valentía enfrentan la criminalidad en Colombia por el bien de toda la sociedad. “No nos tenemos que arrodillar y este año vamos a incautar mucha más cocaína con destino a Estados Unidos que el año pasado. Les vamos a hacer comer las palabras de desagravio contra la gente que arriesga su vida contra el narcotráfico”, expresó.

Habló Hegseth

Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, confirmó en su cuenta de la red social X que, por orden del presidente Donald Trump, dirigió un ataque letal y cinético contra un buque narcotraficante afiliado a organizaciones terroristas. “Nuestra inteligencia, sin lugar a dudas, confirmó que este buque traficaba narcóticos, que las personas a bordo eran narcoterroristas y que operaban en una ruta conocida por el narcotráfico. ¡Estos ataques continuarán hasta que cesen los ataques contra el pueblo estadounidense!”, advirtió Hegseth.

Por otra parte, Petro reclamó que los Estados Unidos no se entrometan en asuntos de política de su país, tras la crítica del representante estadounidense ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU), Michael Waltz, a su política de “Paz total”. “El Consejo de Seguridad no tutela nuestra política de paz. Esta es soberana (…) Le solicito respetuosamente al gobierno de los EEUU no entrometerse en la política interna de Colombia”, exigió el mandatario en un mensaje en su cuenta de la red social X.

Petro se apoya en la ONU

Petro recordó que el Consejo de Seguridad de la ONU, por declaración unilateral del Estado de Colombia, únicamente tutela la implementación del Acuerdo de Paz con la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), pero no su política de “Paz Total”.

Este viernes, durante la presentación del informe trimestral de la Misión de Verificación de la implementación del Acuerdo de Paz, Waltz advirtió que la polarización política en Colombia afecta el progreso de una paz duradera, y cuestionó la estrategia de seguridad de Petro, que “llevó a una mayor inestabilidad y violencia”.

Advirtió que la continuidad del apoyo de Estados Unidos a la Misión está en duda. Ante esto, el jefe de Estado colombiano señaló que Estados Unidos tiene una “posición errada” en materia de “narcotráfico, de tráfico de personas y ahora del proceso de paz con las FARC”, con la pretensión de buscar un cambio de postura de su Gobierno con respecto al “genocidio de Gaza”.

“Lo que sucede en Gaza es un genocidio y los que lo cometen deben ser juzgados como fueron juzgados los genocidas nazis en Nuremberg”, advirtió, de acuerdo con informaciones de la agencia de noticias Xinhua.

Durante la presentación del informe, el jefe de la Misión en Colombia, Miroslav Jenča, reconoció que, aunque existen muchos desafíos, hay prolongados esfuerzos de Colombia para convertirse en una nación más pacífica y segura.

El jueves, el secretario general de la ONU, António Guterres, pidió a Colombia no retroceder en los avances que se alcanzaron desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016, y llamó a reforzar la seguridad para evitar hechos violentos durante las próximas elecciones presidenciales de 2026.

Con información de Noticias Argentiinas