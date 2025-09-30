A partir de esta semana, el Presidente de la Nación va a visitar diez provincias. Lo hará en modo electoral para alcanzar su propósito de ampliar la representación del oficialismo en el Congreso de la Nación. El mismo objetivo persigue el Gobernador de la Provincia, que viene desplegando una intensa actividad que lo lleva por todo el territorio, mientras trata de ordenar el impacto del ajuste libertario.
Oportunidad
En plena campaña electoral, el Gobernador de la Provincia pidió públicamente la intervención de todos los legisladores nacionales por Salta para completar una gestión de más de un año por obras públicas imprescindibles. El llamado es consecuencia de su exclusión del proyecto de presupuesto que analiza el Congreso.Opinión30/09/2025
Con un extenso mensaje cerró un acto convocado para firmar el documento “Todos por Salta”, que recoge la demanda para asegurarle competitividad a la producción salteña y un crecimiento equitativo, como camino para dar calidad de vida a la población. Sectores productivos, sociales y del trabajo fueron convocados para acompañar el reclamo, que recoge planteos que ya fueron acordados en otras proclamas que dejan en claro cuáles son las cuestiones que deben atenderse de manera impostergable.
El mandatario provincial echó mano a este recurso dentro de un proceso electoral que avanza repitiendo la grieta que condiciona toda gestión de gobierno desde las dos últimas décadas. La decisión del propio Gustavo Sáenz de formar parte de esta puja es consecuente con la imposibilidad de romper una confrontación que se expresa en dos términos, que excluyen a la alianza que lidera desde el Ejecutivo, dejando afuera toda pretensión que emane de la gestión provincial.
La situación fue expuesta por el mandatario en su exposición desde el Centro Cívico Grand Bourg en la que sintetizó las dificultades que enfrenta desde su asunción en 2019, cuando tomó las riendas de un Estado virtualmente desmantelado en las áreas más importantes. Ponderó su capacidad de gestionar sin intermediarios las soluciones necesarias pero reconoció que en lo que va de su segundo mandato no puede avanzar en un vínculo atravesado por mentiras, incumplimientos y la apropiación indebida de recursos provinciales por parte del gobierno central.
A todas luces la circunstancia que precipitó el llamamiento del gobernador es la confirmación que no se han incluído en el proyecto de presupuesto nacional las obras convenidas con la Provincia. Se trata de un listado de trabajos que oportunamente fueron acordados, por lo que parte de ellos tienen distinto grado de avance hasta su paralización en el primer año de gestión de Javier Milei. Si bien medió la firma de las autoridades de la Jefatura de Gabinete, se hizo caso omiso de dicha formalidad y una posterior ratificación con los mismos protagonistas.
En ese lapso y tal circunstancia fue marcada por el mandatario, hubo un acompañamiento a la gestión de La Libertad Avanza para asegurar la gobernabilidad que por sí iba a resultar un problema para un gobierno sin mayor fortaleza política. Sí aclaró que lo hizo por coincidir con los logros macroeconómicos que, aunque representan un ajuste cuyas consecuencias especialmente las afrontan los sectores más débiles de la sociedad, permiten el freno a la inflación
Las perspectivas no parecen dar razón a esperar que un gobierno complicado por sus propios errores y por intereses que no se corresponden con los de la provincia, atienda a compromisos asumidos en otras circunstancias y seguramente con diferentes motivaciones. De allí entonces el llamado a los legisladores nacionales por Salta que, mayoritariamente, no responden a su movimiento político para que refuercen los reclamos.
De todas maneras puede considerarse que un acto como el protagonizado hoy por el gobernador Sanz no puede escindirse de la campaña electoral, de la que es un protagonista de nota. No se espera que haya definiciones sobre el presupuesto nacional hasta después del 26 de octubre y quizás entonces habrá mejores oportunidades para construir consensos
Salta, 30 de setiembre de 2025
Nueva Legitimidad
La Argentina, y los argentinos adentro de ella, transitamos momentos que serán decisivos para nuestra historia.
CoincidenciasOpinión26/09/2025
El complejo rompecabezas que expresa a la Argentina indica la necesidad de un acuerdo político. Es una exigencia que ha planteado tanto el gobierno de Estados Unidos como el Fondo Monetario Internacional, que concurrieron en asistencia del gobierno nacional. Y también lo entienden así los gobernadores.
Comenzó el tratamiento del proyecto de presupuesto nacional para 2026. No hay muchas expectativas respecto de su avance y los esfuerzos de los legisladores apuntan a lograr que se atiendan las demandas de las provincias, que vieron afectada severamente su participación en la distribución de los recursos. Se renueva el interés por modificar la ley de coparticipación federal.
PropósitosOpinión24/09/2025
Con asistencia externa, el gobierno libertario logró calmar a los mercados al dar a los titulares de bonos señales concretas que la Argentina pagará su deuda, ya que tomó distancia del lugar de default al que se estaba acercando. Es así que a un poco más de un mes de los comicios de medio tiempo podrá atenderse con más serenidad a las propuestas para la renovación del Congreso.
La timba que nos arrastra
El gobierno de Javier Milei repite las recetas de endeudamiento que antes criticaba: más deuda externa, ajuste sobre el sector privado y una economía convertida en timba electoral.
Tras echar a Scioli del FIT, intendente santiagueño aseguró que su gestión es “la peor de la historia”
El intendente de Termas de Río Hondo se negó a posar en la foto oficial y acusó al secretario de Turismo de haber impulsado decisiones que “perjudicaron a toda la actividad turística del país”.
El gobernador Sáenz calificó la acción como “trascendental para el futuro económico de la provincia” y aseguró que el fondo es una herramienta que cambiará las reglas del juego para los empresarios.
Reservando del 1 al 15 de octubre en los hoteles La Casa de la Bodega, Castillos de Cafayate y Hotel del Dique, es posible acceder a la devolución del 50% en crédito que podrá ser utilizado en una segunda estadía en mayo o junio.
Día del corazón: un tercio de la población mundial muere por enfermedades cardiovascularesSalud29/09/2025
Bajo el lema “No te pierdas ni un latido”, este año la campaña pone el foco en acercar a la comunidad al cuidado cardiovascular. Federico Sanmillan resaltó la importancia de hacer ejercicio, tener controles regulares e incluyó el cuidado en la salud emocional y mental.
Dos salteños detenidos con más de media tonelada de cocaína en Santiago del EsteroPoliciales29/09/2025
Durante un control de rutina en la Ruta Nacional 34, se secuestró 594 kilos de cocaína de máxima pureza ocultos en una camioneta. El cargamento está valuado en más de 4 millones de dólares.