Oportunidad

Con un extenso mensaje cerró un acto convocado para firmar el documento “Todos por Salta”, que recoge la demanda para asegurarle competitividad a la producción salteña y un crecimiento equitativo, como camino para dar calidad de vida a la población. Sectores productivos, sociales y del trabajo fueron convocados para acompañar el reclamo, que recoge planteos que ya fueron acordados en otras proclamas que dejan en claro cuáles son las cuestiones que deben atenderse de manera impostergable.

El mandatario provincial echó mano a este recurso dentro de un proceso electoral que avanza repitiendo la grieta que condiciona toda gestión de gobierno desde las dos últimas décadas. La decisión del propio Gustavo Sáenz de formar parte de esta puja es consecuente con la imposibilidad de romper una confrontación que se expresa en dos términos, que excluyen a la alianza que lidera desde el Ejecutivo, dejando afuera toda pretensión que emane de la gestión provincial.

La situación fue expuesta por el mandatario en su exposición desde el Centro Cívico Grand Bourg en la que sintetizó las dificultades que enfrenta desde su asunción en 2019, cuando tomó las riendas de un Estado virtualmente desmantelado en las áreas más importantes. Ponderó su capacidad de gestionar sin intermediarios las soluciones necesarias pero reconoció que en lo que va de su segundo mandato no puede avanzar en un vínculo atravesado por mentiras, incumplimientos y la apropiación indebida de recursos provinciales por parte del gobierno central.

A todas luces la circunstancia que precipitó el llamamiento del gobernador es la confirmación que no se han incluído en el proyecto de presupuesto nacional las obras convenidas con la Provincia. Se trata de un listado de trabajos que oportunamente fueron acordados, por lo que parte de ellos tienen distinto grado de avance hasta su paralización en el primer año de gestión de Javier Milei. Si bien medió la firma de las autoridades de la Jefatura de Gabinete, se hizo caso omiso de dicha formalidad y una posterior ratificación con los mismos protagonistas.

En ese lapso y tal circunstancia fue marcada por el mandatario, hubo un acompañamiento a la gestión de La Libertad Avanza para asegurar la gobernabilidad que por sí iba a resultar un problema para un gobierno sin mayor fortaleza política. Sí aclaró que lo hizo por coincidir con los logros macroeconómicos que, aunque representan un ajuste cuyas consecuencias especialmente las afrontan los sectores más débiles de la sociedad, permiten el freno a la inflación

Las perspectivas no parecen dar razón a esperar que un gobierno complicado por sus propios errores y por intereses que no se corresponden con los de la provincia, atienda a compromisos asumidos en otras circunstancias y seguramente con diferentes motivaciones. De allí entonces el llamado a los legisladores nacionales por Salta que, mayoritariamente, no responden a su movimiento político para que refuercen los reclamos.

De todas maneras puede considerarse que un acto como el protagonizado hoy por el gobernador Sanz no puede escindirse de la campaña electoral, de la que es un protagonista de nota. No se espera que haya definiciones sobre el presupuesto nacional hasta después del 26 de octubre y quizás entonces habrá mejores oportunidades para construir consensos

Salta, 30 de setiembre de 2025