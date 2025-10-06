Productos para alisar, lavandina y equipo de depilación, fuera de circulación por seguridad

El embajador Peter Lamelas adelantó que empresas estadounidenses y del mundo occidental destinarán capital al país, en la antesala de reuniones clave en Washington.
La ANMAT prohibió la comercialización de varios productos, incluyendo algunos para alisar el pelo, una marca de lavandina y un equipo de depilación, tras considerarlos un riesgo para la salud pública.Argentina06/10/2025
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió este lunes el uso, comercialización y distribución en todo el país de productos para alisar el cabello de la marca T’ECNOLISS, de aguas lavandinas y limpiadores identificados como “Limpimax” y de un equipo de depilación definitiva.
El organismo tomó esta medida tras detectar que ninguno contaba con la debida inscripción sanitaria ni condiciones verificables de seguridad.
Alisadores de pelo con riesgo de formol
Según la Disposición 7322/2025 publicada en el Boletín Oficial, ANMAT dispuso impedir la venta de cuatro artículos de la línea T’ECNOLISS que carecían de datos de inscripción sanitaria. El organismo advirtió que estos productos podrían contener formol como activo alisante, una sustancia no autorizada que puede causar irritación ocular, dérmica y respiratoria, además de aumentar la probabilidad de ciertos carcinomas.
La autoridad sanitaria sostuvo que se trata de “productos ilegítimos, no inscriptos ante la ANMAT, para los que se desconoce el establecimiento que estuvo a cargo de su elaboración” y remarcó que no es posible garantizar su eficacia ni seguridad.
Lavandina irregular y equipo de depilación no autorizado
En paralelo, mediante la Disposición 7352/2025, ANMAT prohibió todas las presentaciones de la lavandina y limpiadores “Limpimax”. El organismo detectó que sus rótulos incluían registros inexistentes y domicilios imposibles de verificar, lo que impidió ubicar a la firma responsable.
Por otra parte, la Disposición 7353/2025 prohibió el uso y la distribución del equipo de depilación definitiva “Soprano Ice – Alma” y de su cabezal correspondiente, tras comprobar que no habían sido ingresados al país por la empresa autorizada. La normativa señaló que, al desconocerse su procedencia y funcionamiento, representa un riesgo para la salud de pacientes y operadores en centros de estética.
Con información de TN
El salario mínimo cayó en agosto y alcanzó su poder adquisitivo más bajo desde 2001Argentina06/10/2025
La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) anunció un paro nacional docente para el próximo martes 14 de octubre, en el que no se dictarán clases en ninguna provincia del país.
Feriado del 10 de octubre: cuánto deben pagar si trabajás el Día del Respeto a la Diversidad CulturalArgentina03/10/2025
El viernes 10 de octubre es feriado nacional trasladable por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, generando un nuevo fin de semana largo para impulsar el turismo.
El Cordonazo de San Francisco traerá lluvias y un descenso térmico en Salta
El Servicio Meteorológico Nacional informó que la capital salteña tendrá un domingo con 33°C, ráfagas de hasta 50 km/h y un brusco cambio desde la noche con el ingreso del Cordonazo de San Francisco.
Petro acusa a Estados Unidos de "asesinato" por matar con un misil a tripulantes de una lanchaEl Mundo05/10/2025
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, lanzó una grave acusación contra Estados Unidos, calificando de "asesinato" la acción de matar con un misil a tripulantes de una lancha en un operativo marítimo.
Un domingo a puro sabor salteño en el Festival de la Comida Regional de Castañares
El tradicional encuentro organizado por la Fundación Sentimiento cumple 22 años y reúne a puesteros de toda la ciudad con lo mejor de la gastronomía salteña.