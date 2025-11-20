Tras dejar el Ministerio del Interior, Lisandro Catalán asumirá un cargo en el directorio de YPF

El Ejecutivo designó a Catalán porque controla el 51% de las acciones de la petrolera y tiene poder para decidir estos nombramientos. El exfuncionario de la gestión de Javier Milei reemplazará a Carlos Bustos, un ingeniero cercano a Domingo Cavallo que renunció adjudicando motivos personales.

El nuevo integrante del directorio fue confirmado por la empresa ante la Comisión Nacional de Valores y a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Además de Catalán, José Rolandi es otro representante del Ejecutivo nacional en la empresa. El funcionario llegó a la Casa Rosada con Nicolás Posse, y logró mantener su puesto y perfil técnico desde ese momento.

Con Catalán designado en YPF, el oficialismo demuestra un gesto de buena relación con el tucumano, que renunció a su cargo en el Ministerio del Interior, al mismo tiempo que Guillermo Francos dejó la Jefatura de Gabinete.

Es una persona que mantiene una buena sintonía con Karina Milei, la presidenta de La Libertad Avanza y secretaria General de la Presidencia. Es por eso que, además de formar parte de YPF, también es presidente del partido libertario en Tucumán.

La intención sería hacerse un lugar en la política de su provincia para lograr tener un alto perfil en 2027, y pelear por la gobernación.