El consumo masivo cerró octubre con un alza interanual del 2,2%, consolidando la preferencia de los consumidores por los comercios de barrio, kioscos y el e-commerce (+14%).
Tras dejar el Ministerio del Interior, Lisandro Catalán asumirá un cargo en el directorio de YPF
Reemplazará a Carlos Bustos, un hombre cercano a Domingo Cavallo que renunció adjudicando motivos personales.Argentina20/11/2025
El Ejecutivo designó a Catalán porque controla el 51% de las acciones de la petrolera y tiene poder para decidir estos nombramientos. El exfuncionario de la gestión de Javier Milei reemplazará a Carlos Bustos, un ingeniero cercano a Domingo Cavallo que renunció adjudicando motivos personales.
El nuevo integrante del directorio fue confirmado por la empresa ante la Comisión Nacional de Valores y a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Además de Catalán, José Rolandi es otro representante del Ejecutivo nacional en la empresa. El funcionario llegó a la Casa Rosada con Nicolás Posse, y logró mantener su puesto y perfil técnico desde ese momento.
Con Catalán designado en YPF, el oficialismo demuestra un gesto de buena relación con el tucumano, que renunció a su cargo en el Ministerio del Interior, al mismo tiempo que Guillermo Francos dejó la Jefatura de Gabinete.
Es una persona que mantiene una buena sintonía con Karina Milei, la presidenta de La Libertad Avanza y secretaria General de la Presidencia. Es por eso que, además de formar parte de YPF, también es presidente del partido libertario en Tucumán.
La intención sería hacerse un lugar en la política de su provincia para lograr tener un alto perfil en 2027, y pelear por la gobernación.
La Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC) emitió un informe que califica de "alarmante" la situación del sector autopartista nacional.
Trabajadores de Vialidad Nacional se movilizan: "Estamos bajo la línea de pobreza"Argentina21/11/2025
El Sindicato Trabajadores Viales y Afines (STVyARA) declaró el estado de alerta y movilización con asambleas en todos los distritos del país.
Histórica caída en la vacunación infantil amenaza con el regreso de sarampión y polio en ArgentinaArgentina20/11/2025
La Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) lanzó una alerta ante la caída histórica en las tasas de vacunación infantil y adolescente, lo que pone en riesgo la inmunidad comunitaria.
El índice elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella alcanzó su mayor valor desde junio de 2023, consolidando el repunte iniciado en octubre y mostrando una recuperación generalizada.
El Gobierno Nacional se prepara para habilitar un plan de retiros voluntarios en los Medios Públicos (TV Pública y Radio Nacional) con el objetivo de reducir la dotación actual.
El Círculo Médico denunció una “medida unilateral y extorsiva” del IPS
La presidenta de la institución denunció que la obra social “culpa a los prestadores por su déficit” y busca romper convenios para manejar a discreción los honorarios y las condiciones laborales.
Los nosocomios de Capital e interior trabajarán con guardias habituales, mientras que los consultorios externos volverán a atender el martes 25.
Este viernes 21 y lunes 24 de noviembre, los servicios de transporte público operarán con horarios reducidos; los usuarios podrán seguir los colectivos en tiempo real a través de la SAETA APP.
Rosario Central fue consagrado campeón del año tras una decisión de la AFA que encendió la polémicaDeportes20/11/2025
Se oficializó el reconocimiento al equipo rosarino por haber finalizado primero en la tabla anual, dándole el título de “Campeón de Liga”; la sorpresiva medida generó repudio y controversia.