Sheinbaum celebra primer año de mandato con baño de masas

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebró este domingo ante decenas de miles de personas en el Zócalo de la Ciudad de México el primer año de su gobierno, en medio del desmantelamiento de una red de contrabando de combustibles entre altos mandos en la Secretaría de Marina, subrayando que "quien traiciona al pueblo enfrenta a la Justicia".

"En este México nuevo la honestidad no es la excepción, es la regla; y quien traiciona al pueblo, quien roba al pueblo, enfrenta a la Justicia. El poder no es para enriquecerse, es para servir con humildad, los recursos públicos son sagrados y se le devuelven al pueblo en derechos, en programas de bienestar y en obras estratégicas", dijo Sheinbaum ante unos 100 000 simpatizantes en el centro de la capital mexicana.

La mandataria recordó que en 2008 la pobreza alcanzó al 45 por ciento de la población mexicana y destacó que para este 2025 este índice se redujo a 29 por ciento. "Tenemos que seguir trabajando para que ningún mexicano viva en la pobreza, pero estoy segura de algo: vamos por el camino correcto. Esta hazaña ya está escrita en la historia nacional y aunque quieran, no lo podrán borrar, es un hecho irrefutable", aseveró.

Altísima aprobación

La mandataria indicó que, en la etapa de "neoliberalismo" que vivió el país entre 1982 y 2018, México llegó a ser uno de los países más desiguales del mundo. "Ahora somos el segundo país menos desigual del continente solamente después de Canadá", aseguró. Además, apuntó que el modelo económico es "completamente distinto" y se resume en la frase humanista "por el bien de todos, primero los pobres" y gracias a ello, a pesar de las "difíciles circunstancias internacionales en este año, nuestra economía está fuerte".

En este sentido, explicó que se tiene un "crecimiento anual esperado de 1,2 por ciento frente a los catastrofistas que anticipaban una caída". Sheinbaum, la primera mujer en gobernar México, asumió la presidencia el 1 de octubre de 2024 y su gobierno enfrenta retos como los altos niveles de inseguridad y la creciente presión económica y política de Estados Unidos con el regreso del presidente, Donald Trump, a la Casa Blanca.

Al respecto, indicó que "estoy segura que llegaremos a un buen acuerdo con Estados Unidos y todas las naciones del mundo con relación a nuestras relaciones comerciales". Sheinbaum tiene una aprobación de más de 70 por ciento, según tres encuestas publicadas esta semana, que atribuyen ese respaldo a sus programas de pensiones, becas y otras ayudas.

Con información de EFE y AFP