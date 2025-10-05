El piloto argentino Franco Colapinto se mostró decepcionado por el rendimiento de su equipo, Alpine, tras el Gran Premio de Singapur, al asegurar que el monoplaza va "muy despacio".
El mensaje de la F1 sobre Colapinto en el GP de Singapur: “El argentino vio el hueco”
El piloto argentino, que partió desde el puesto 16, logro colocarse 13°.Deportes05/10/2025
Tal como ocurrió en 2024, la Fórmula 1 volvió a destacar en sus redes sociales la gran largada de Franco Colapinto en el Gran Premio de Singapur, donde el argentino avanzó tres posiciones en los primeros metros del circuito de Marina Bay.
“El argentino vio el hueco y ganó tres posiciones en la noche de Singapur”, escribió la cuenta oficial de la máxima categoría del automovilismo.
El piloto argentino, que partió desde el puesto 16, logró colocarse 13°. Sin embargo, con el paso de las vueltas, el Alpine A525 perdió rendimiento y Colapinto finalmente cruzó la meta en la 16ª posición, lejos de la zona de puntos pero dejando una buena impresión por su ritmo inicial.
Qué dijo Franco Colapinto tras el GP de Singapur
El piloto argentino se mostró molesto por no poder lograr mejores puestos en la grilla. Señaló que “el auto es inmanejable” y que no entiende por qué son tan lentos en la pista.
“No sale nada, el auto es inmanejable y no entiendo por qué vamos tan lento. Fue una carrera muy frustrante. Le pongo mucha garra, pero no sale nada”, indicó el piloto argentino en declaraciones a la prensa.
Cuándo volverá a correr Franco Colapinto en la F1
La Fórmula 1 y el piloto argentino tendrán ahora un descanso de dos semanas antes de volver a la acción.
Después del paso por las calles del circuito de Marina Bay, el calendario 2025 de la Máxima categoría continuará en suelo americano: el Gran Premio de Estados Unidos, en Austin, se disputará del 17 al 19 de octubre.
Con información de TN
