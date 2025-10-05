GP de Singapur: Colapinto terminó 16º y McLaren se consagró campeón de constructores

El piloto argentino Franco Colapinto terminó en el puesto 16 en el Gran Premio de Singapur, que se desarrolló este domingo en el circuito callejero de Marina Bay.

El ganador de la carrera fue el británico George Russell, que logró su quinta victoria, escoltado por Max Verstappen.

Además, con los resultados de hoy McLaren se consagró campeón de constructores en forma anticipada.

Con información de Cadena 3