Sin emociones ni goles entre Cuervos y Santos

El Superclásico amistoso entre Juventud Antoniana y Central Norte terminó en empate sin goles.

Deportes07/12/2025Ivana ChañiIvana Chañi

El esperado Superclásico salteño finalizó hoy domingo con un empate 0-0 en el estadio Padre Ernesto  Martearena.

El duelo fue intenso en el mediocampo, pero la falta de precisión ofensiva de ambos equipos determinó el resultado.

Más allá del resulttado, el encuentro permitió que los equipos puedan despedirse de sus hinchadas de cara a los desafíos del próximo año. 

