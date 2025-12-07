El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) cerró la temporada 2025 de Fórmula 1 con una autocrítica y un mensaje de alivio tras un año deportivo complicado.
Sin emociones ni goles entre Cuervos y Santos
El Superclásico amistoso entre Juventud Antoniana y Central Norte terminó en empate sin goles.Deportes07/12/2025Ivana Chañi
El esperado Superclásico salteño finalizó hoy domingo con un empate 0-0 en el estadio Padre Ernesto Martearena.
El duelo fue intenso en el mediocampo, pero la falta de precisión ofensiva de ambos equipos determinó el resultado.
Más allá del resulttado, el encuentro permitió que los equipos puedan despedirse de sus hinchadas de cara a los desafíos del próximo año.
Lando Norris se consagró campeón de la F1: Colapinto terminó en los últimos puestos en Abu Dhabi
El británico Lando Norris ganó su primer título mundial de Fórmula 1. Max Verstappen se quedó con el GP de Abu Dhabi y Franco Colapinto finalizó en los últimos lugares tras largar desde el puesto 20.
Boca Juniors y Racing Club se miden este domingo 7 de diciembre, a las 19:00, en La Bombonera por la semifinal del certamen liguero, que definirá al primer clasificado a la gran final.
Agustín Canapino (Camaro) levantó su quinto título en el Turismo Carretera (TC) este domingo al ganar la primera serie de clasificación en el Autódromo Roberto José Mouras de La Plata.
El presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, mantuvo reuniones estratégicas con funcionarios de EEUU en Mar-a-Lago, la residencia de Donald Trump, llenando el vacío diplomático dejado por la cancelación del viaje de Javier Milei.
El Ministerio de Seguridad y Justicia de Salta coordinó el operativo para el Clásico Salteño entre Juventud Antoniana y Central Norte, que se jugará este domingo a las 16:30 en el Estadio Padre Martearena con ambas parcialidades.
Estado de rutas en Salta hoy: tránsito con precaución por alerta de tormentas
Defensa Civil informó el estado de las rutas nacionales y provinciales en Salta. Se recomienda circular con precaución por lloviznas, animales sueltos y obras.
El tabaco salteño reclama reglas claras para regular el vapeo en Argentina
Por Aries, Lucio Paz Posse advirtió por el avance del vapeo ilegal en el país y señaló que el mercado funciona sin controles, sin trazabilidad y sin impuestos.
Cerca de 40 mil estudiantes de Nivel Inicial alumnos de 3 a 5 años finalizaron el ciclo lectivo 2025 en más de 850 jardines de la provincia de Salta, incluyendo zonas urbanas, rurales y comunidades indígenas.
Una protesta pacífica de trabajadores y delegados de La Bancaria frente al Banco Patagonia en Concepción, Tucumán, fue reprimida violentamente por personal de Infantería.
Rige alerta amarilla en Salta: advierten por tormentas y viento fuerte hoy
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para este domingo 7 de diciembre. Se prevén lluvias intensas, actividad eléctrica, ráfagas y posible caída de granizo en zonas altas.