Agustín Canapino (Camaro) levantó su quinto título en el Turismo Carretera (TC) este domingo al ganar la primera serie de clasificación en el Autódromo Roberto José Mouras de La Plata.
Boca y Racing definen al primer finalista del Clausura
Boca Juniors y Racing Club se miden este domingo 7 de diciembre, a las 19:00, en La Bombonera por la semifinal del certamen liguero, que definirá al primer clasificado a la gran final.Deportes07/12/2025
Boca y Racing se medirán en la Bombonera en un cruce que promete tensión y alto voltaje futbolístico. No sólo estará en juego el pase a la final del Clausura, sino también el envión anímico de cara al cierre de la temporada.
El partido comenzará a las 19:00, con arbitraje de Darío Herrera y revisión VAR a cargo de Silvio Trucco. La transmisión estará a cargo de ESPN Premium y TNT Sports.
El equipo de Claudio Úbeda llega entonado: encadenó seis triunfos consecutivos que lo depositaron en la cima de la Zona A y, además, le permitieron asegurarse un lugar en la Copa Libertadores 2026. En su recorrido reciente, superó a Barracas Central, Estudiantes, River, Tigre, Talleres y Argentinos Juniors con una solidez que entusiasma a sus hinchas y que lo posiciona como uno de los favoritos al título.
Racing arriba desde un camino mucho más accidentado, pero con la convicción de haber sobrevivido a dos eliminaciones muy exigentes. Primero dejó afuera a River con un agónico 3-2, gracias al gol en el cierre de Gastón Martirena. Luego, ante Tigre, generó situaciones de sobra pero no pudo concretar y debió definir desde el punto penal, donde Facundo Cambeses se convirtió en héroe al atajar dos remates.
El técnico Gustavo Costas deberá rehacer parte del equipo: Martirena y Santiago Sosa están suspendidos, mientras que Santiago Solari quedó descartado por lesión. Por eso, el DT apostará por Facundo Mura y Tomás Conechny para cubrir los costados, y sumará a Marco Di Césare en la última línea para equilibrar el mediocampo.
El ganador del mano a mano enfrentará en la final al vencedor del clásico platense entre Estudiantes y Gimnasia, que se disputará este lunes en un clima cargado de expectativas.
Probables formaciones
Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Leandro Paredes, Milton Delgado, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.
Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Marco Di Césare, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Agustín Almendra; Tomás Conechny, Adrián Martínez y Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.
Con información de Doble Amarilla
El presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, mantuvo reuniones estratégicas con funcionarios de EEUU en Mar-a-Lago, la residencia de Donald Trump, llenando el vacío diplomático dejado por la cancelación del viaje de Javier Milei.
El Ministerio de Seguridad y Justicia de Salta coordinó el operativo para el Clásico Salteño entre Juventud Antoniana y Central Norte, que se jugará este domingo a las 16:30 en el Estadio Padre Martearena con ambas parcialidades.
La Federación Inglesa de Fútbol (FA) inició gestiones para que la Selección Argentina, el vigente campeón del mundo conocido como la Scaloneta, juegue un amistoso internacional en el estadio Wembley de Londres.
Lionel Messi se consagró campeón de la Major League Soccer (MLS) con el Inter Miami y sumó el título número 48 de su carrera, afianzándose como el futbolista más ganador de la historia del fútbol mundial.
La Asociación Austríaca de Fútbol generó un escándalo viral al publicar un diseño para el Grupo J de la Copa del Mundo 2026 que mostraba el escudo de la Selección Argentina con solo dos estrellas.
El piloto argentino Franco Colapinto llegó a Abu Dhabi, la última cita de la temporada 2025 de Fórmula 1, con el objetivo de finalizar con una buena actuación tras un año difícil con Alpine.
Estado de rutas en Salta hoy: tránsito con precaución por alerta de tormentas
Defensa Civil informó el estado de las rutas nacionales y provinciales en Salta. Se recomienda circular con precaución por lloviznas, animales sueltos y obras.
El tabaco salteño reclama reglas claras para regular el vapeo en Argentina
Por Aries, Lucio Paz Posse advirtió por el avance del vapeo ilegal en el país y señaló que el mercado funciona sin controles, sin trazabilidad y sin impuestos.
Cerca de 40 mil estudiantes de Nivel Inicial alumnos de 3 a 5 años finalizaron el ciclo lectivo 2025 en más de 850 jardines de la provincia de Salta, incluyendo zonas urbanas, rurales y comunidades indígenas.
Una protesta pacífica de trabajadores y delegados de La Bancaria frente al Banco Patagonia en Concepción, Tucumán, fue reprimida violentamente por personal de Infantería.