Boca y Racing definen al primer finalista del Clausura

Boca y Racing se medirán en la Bombonera en un cruce que promete tensión y alto voltaje futbolístico. No sólo estará en juego el pase a la final del Clausura, sino también el envión anímico de cara al cierre de la temporada.

El partido comenzará a las 19:00, con arbitraje de Darío Herrera y revisión VAR a cargo de Silvio Trucco. La transmisión estará a cargo de ESPN Premium y TNT Sports.

El equipo de Claudio Úbeda llega entonado: encadenó seis triunfos consecutivos que lo depositaron en la cima de la Zona A y, además, le permitieron asegurarse un lugar en la Copa Libertadores 2026. En su recorrido reciente, superó a Barracas Central, Estudiantes, River, Tigre, Talleres y Argentinos Juniors con una solidez que entusiasma a sus hinchas y que lo posiciona como uno de los favoritos al título.

Racing arriba desde un camino mucho más accidentado, pero con la convicción de haber sobrevivido a dos eliminaciones muy exigentes. Primero dejó afuera a River con un agónico 3-2, gracias al gol en el cierre de Gastón Martirena. Luego, ante Tigre, generó situaciones de sobra pero no pudo concretar y debió definir desde el punto penal, donde Facundo Cambeses se convirtió en héroe al atajar dos remates.

El técnico Gustavo Costas deberá rehacer parte del equipo: Martirena y Santiago Sosa están suspendidos, mientras que Santiago Solari quedó descartado por lesión. Por eso, el DT apostará por Facundo Mura y Tomás Conechny para cubrir los costados, y sumará a Marco Di Césare en la última línea para equilibrar el mediocampo.

El ganador del mano a mano enfrentará en la final al vencedor del clásico platense entre Estudiantes y Gimnasia, que se disputará este lunes en un clima cargado de expectativas.

Probables formaciones

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Leandro Paredes, Milton Delgado, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Marco Di Césare, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Agustín Almendra; Tomás Conechny, Adrián Martínez y Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.

