Canapino se consagró pentacampeón del TC en La Plata
Agustín Canapino (Camaro) levantó su quinto título en el Turismo Carretera este domingo, cuando ganó la primera serie de clasificación la última fecha en el Autódromo Roberto José Mouras de La Plata.
El piloto oriundo de Arrecifes terminó en el primer puesto casi sin sobresaltos y ganó comodo el campeonato del TC que lideró durante gran parte de la temporada.
El piloto de Camaro llegó a esta última fecha de la temporada con una muy buena ventaja de 57,5 puntos sobre su escolta, que es Santiago Mangoni (Camaro). Esto se debe principalmente a la solidez que demostró en el tramo final del año, ya que se quedó con el triunfo en cinco de las últimas siete fechas.
Con información de Noticias Argentinas
El presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, mantuvo reuniones estratégicas con funcionarios de EEUU en Mar-a-Lago, la residencia de Donald Trump, llenando el vacío diplomático dejado por la cancelación del viaje de Javier Milei.
El Ministerio de Seguridad y Justicia de Salta coordinó el operativo para el Clásico Salteño entre Juventud Antoniana y Central Norte, que se jugará este domingo a las 16:30 en el Estadio Padre Martearena con ambas parcialidades.
La Federación Inglesa de Fútbol (FA) inició gestiones para que la Selección Argentina, el vigente campeón del mundo conocido como la Scaloneta, juegue un amistoso internacional en el estadio Wembley de Londres.
Lionel Messi se consagró campeón de la Major League Soccer (MLS) con el Inter Miami y sumó el título número 48 de su carrera, afianzándose como el futbolista más ganador de la historia del fútbol mundial.
La Asociación Austríaca de Fútbol generó un escándalo viral al publicar un diseño para el Grupo J de la Copa del Mundo 2026 que mostraba el escudo de la Selección Argentina con solo dos estrellas.
El piloto argentino Franco Colapinto llegó a Abu Dhabi, la última cita de la temporada 2025 de Fórmula 1, con el objetivo de finalizar con una buena actuación tras un año difícil con Alpine.
Estado de rutas en Salta hoy: tránsito con precaución por alerta de tormentas
Defensa Civil informó el estado de las rutas nacionales y provinciales en Salta. Se recomienda circular con precaución por lloviznas, animales sueltos y obras.
El tabaco salteño reclama reglas claras para regular el vapeo en Argentina
Por Aries, Lucio Paz Posse advirtió por el avance del vapeo ilegal en el país y señaló que el mercado funciona sin controles, sin trazabilidad y sin impuestos.
Cerca de 40 mil estudiantes de Nivel Inicial alumnos de 3 a 5 años finalizaron el ciclo lectivo 2025 en más de 850 jardines de la provincia de Salta, incluyendo zonas urbanas, rurales y comunidades indígenas.
Una protesta pacífica de trabajadores y delegados de La Bancaria frente al Banco Patagonia en Concepción, Tucumán, fue reprimida violentamente por personal de Infantería.