Indeseado fenómeno barrial: el escándalo Espert llegó al Financial Times
El prestigioso diario económico británico advirtió que “se profundizan los problemas” de Javier Milei por los vínculos de su candidato con un presunto narco.El Mundo04/10/2025
El escándalo por los vínculos entre el diputado José Luis Espert y el empresario detenido Federico "Fred" Machado trascendió las fronteras y llegó a las páginas de uno de los diarios económicos más influyentes del mundo, el Financial Times. La publicación británica, una referencia ineludible para los mercados internacionales, advirtió que el caso hizo estallar
"una nueva tormenta política" que "profundiza los problemas" del presidente Javier Milei.
El artículo, titulado "Se profundizan los problemas de Javier Milei por los vínculos de su aliado con presunto narcotraficante", pone la lupa sobre la crisis que atraviesa el Gobierno en plena campaña electoral y complica su mensaje anticorrupción.
"Una creciente lista de problemas"
El Financial Times no se anda con rodeos y califica la situación como una "nueva tormenta política" para el "atribulado gobierno de Javier Milei". El texto subraya que el escándalo estalló después de que "uno de sus principales candidatos para las próximas elecciones de mitad de período admitiera haber recibido 200.000 dólares de un empresario bajo investigación por tráfico de drogas".
El diario británico enmarca este episodio dentro de una "creciente lista de problemas para Milei antes de las elecciones legislativas del 26 de octubre". Recuerda que la gestión libertaria ya venía golpeada por "una serie de derrotas políticas" que pusieron en duda sus reformas, lo que desató "una corrida perjudicial del peso y una venta masiva de bonos".
Advierten sobre el mensaje anticorrupción
La nota, firmada por la periodista Ciara Nugent, también trae a colación el escándalo de los audios de Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad, que mencionaban a Karina Milei. "Milei calificó las acusaciones de 'todas mentiras' y defendió a su hermana, pero los analistas advierten que el escándalo ha complicado el mensaje anticorrupción que lo ayudó a derrotar a los peronistas", precisa la publicación.
El artículo concluye señalando que, si bien la promesa de apoyo financiero de Estados Unidos trajo un alivio temporal la semana pasada, "los activos argentinos han vuelto a caer en los últimos días debido a que los inversores se preocuparon por la falta de detalles". La llegada del "caso Espert" a la prensa financiera internacional añade así una nueva capa de incertidumbre sobre la estabilidad política y económica del país.
Con información de Noticias Argentinas
El primer ministro de Israel realizó una transmisión televisiva donde dijo también que desarmará a Hamás por la vía diplomática o por la vía militar.
El presidente de Brasil consolida su estrategia electoral con nuevas medidas económicas y sociales, mientras la oposición enfrenta divisiones internas a un año de las elecciones.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó un ultimátum a Hamás y envió a su yerno, Jared Kushner, a Egipto para negociar la liberación de rehenes en Gaza.
Misterio de la familia Gill: desapareció hace 23 años en Entre Ríos y piden ayuda a la NASAEl Mundo04/10/2025
La querella que investiga la desaparición de la familia Gill en Entre Ríos hace 23 años solicitó formalmente la asistencia de la NASA para obtener fotografías satelitales de alta resolución que daten del año 2002.
"Dilexi te": el Papa León XIV lanza su primer documento pontificio sobre el amor a los pobresEl Mundo04/10/2025
El papa León XIV firmó su primer documento pontificio, titulado "Dilexi te" (Te amé), centrado en el amor a los pobres y la justicia social.
Feriado del 10 de octubre: cuánto deben pagar si trabajás el Día del Respeto a la Diversidad CulturalArgentina03/10/2025
El viernes 10 de octubre es feriado nacional trasladable por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, generando un nuevo fin de semana largo para impulsar el turismo.
Gimnasia y Tiro afrontará este sábado la última fecha de la Primera Nacional, cuando visite a Racing de Córdoba en el estadio Miguel Sancho a las 15:30 horas.
Este domingo, Central Norte cerrará su temporada en la Primera Nacional recibiendo a Estudiantes de Río Cuarto en el estadio Padre Ernesto Martearena a las 15:30.
Este domingo Juventud Antoniana empieza su participación en la Reválida del Federal A visitando a Boca Unidos de Corrientes. El partido de ida se jugará en el estadio Leoncio Benítez desde las 18:00.
La iniciativa fue impulsada por el Instituto de Educación Superior Belgrano, tendrá lugar el lunes 6 de octubre y se transmitirá en vivo. Siete confirmaron asistencia: Royón, Urtubey, Iglesias, Gil, Del Pla, Togniolini y Vila. Mientras que “por tema de agenda” no asistirían Orozco, ni Leavy.