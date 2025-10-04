Cristina Kirchner recibió al escritor mexicano Paco Ignacio Taibo II en San José 1111

Cristina Kirchner publicó en X su encuentro con el escritor mexicano Paco Ignacio Taibo II, director del Fondo de Cultura Económica, a quien agradeció por su visita y solidaridad.

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner compartió este sábado en su cuenta de X un mensaje sobre el encuentro que mantuvo con el escritor mexicano Paco Ignacio Taibo II en San José 1111, donde destacó su trayectoria y compromiso cultural.

“Ayer en San José 1111 con el entrañable Paco Ignacio Taibo II… gran escritor mexicano… y gran compañero, con el que siempre es un placer encontrarse a conversar”, escribió la exmandataria.

Kirchner subrayó además la labor de Taibo II al frente del Fondo de Cultura Económica, “la más grande editorial de habla hispana”, que —según expresó— cumple un papel esencial en la formación de la cultura popular y en la difusión de los grandes autores de la literatura universal.

“Gracias Paco por la visita y por tu solidaridad. ¡Y que viva México!”, concluyó la publicación que rápidamente sumó miles de interacciones y comentarios en redes sociales.

