Más del 30% de los latinos que votaron por Trump se sienten "decepcionados o arrepentidos"

Se trata de un relevo realizado por Global Strategy Group (GSG) y la organización Somos Votantes, levantado por la agencia EFE, el cual marcó este incipiente desencanto dentro de la minoría hispana, la cual es considerada un electorado clave.

Para llevar a cabo la encuesta, se hicieron alrededor de 800 entrevistas digitales a nivel nacional entre el 4 y 12 de noviembre, contemplando un margen de error del 3,5% y un nivel de confianza del 95%.

De esta manera, la desaprobación general del magnate llegó al 63% dentro de la comunidad, tres puntos más que la medición realizada en septiembre y nueve por encima del registro de febrero (54%).

En contraposición, la tasa de aprobación cayó al 35%, dos puntos porcentuales menos que en septiembre y ocho menos que en febrero.

Según indicó la presidenta de Somos Votantes, Melissa Morales: "Más de uno de cada tres votantes latinos que votaron por Trump ahora dicen estar decepcionados o arrepentidos de su decisión. Eso es lo que sienten los votantes en cada cajero del supermercado, en cada gasolinera, cada mes cuando llega el momento de pagar las facturas".

La economía, uno de los factores destacados por los latinos

En cuanto a la economía, el 64% de los latinos desaprueba a Trump, mientras que casi siete de cada diez cree que los aranceles "están provocando un aumento en el precio de los productos que compran". El 68% evalúa en general de forma negativa la economía estadounidense.

Asimismo, la encuesta indicó que el 45% de los hispanos culpa a los republicanos de sus dificultades económicas, ante un 24% que se las atribuye a los demócratas.

Además, mientras que el 51% considera que la inflación y el costo de vida deben ser prioridad del presidente y el Congreso, tan solo el 14% cree que el gobierno de Trump está enfocado en eso.

La vicepresidenta de Global Strategy Group, Rosa Mendoza, explicó: "Los votantes latinos saben quién está en el poder y responsabilizan a Trump y a los republicanos de sus dificultades económicas".

De esta forma, la encuesta logra reflejar el estado actual de los votantes latinos en EEUU, donde el 48% de la comunidad votó por Trump en las elecciones presidenciales de noviembre de 2024, frente a 51% que lo hizo por la demócrata Kamala Harris, según el análisis del Pew Research Center.

Sin embargo, las últimas elecciones locales del pasado 4 de noviembre muestran un cambio en dicha tendencia, ya que más de dos tercios de los hispanos apoyaron a las candidatas demócratas para gobernadora de Virginia, Abigail Spanberger, y Nueva Jersey, Mikie Sherrill, según datos del grupo Latino Victory Fund.

Ámbito