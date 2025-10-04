Racing fue sancionado por Aprevide y no tendrá hinchas visitantes ante Banfield

All Blacks ganan el clásico 28-14 a Australia y esperan un favor de Los Pumas para el títuloDeportes04/10/2025
Los All Blacks se impusieron con autoridad por 28-14 ante Australia en el Optus Stadium de Perth por el Rugby Championship.
La medida fue tomada a raíz de los incidentes ocurridos durante el partido que disputó "La Academia" contra River Plate.Deportes04/10/2025
El jueves por la tarde, River venció y eliminó a Racing por la Copa Argentina, y una de las situaciones más insólitas se dio en el segundo tiempo: la hinchada de La Academia comenzó a prender bengalas, lo que demoró el partido durante algunos minutos.
Prendieron fuego parte del Gigante de Arroyito, generaron una gran humareda y tuvieron que intervenir los bomberos. Al día siguiente, la Aprevide sancionó a los hinchas de Avellaneda.
El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires observó todo lo sucedido y, a través de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte, informó que el partido entre Banfield y Racing, que originalmente preveía la presencia de hinchas académicos, se jugará sin público visitante.
Cabe recordar que lo sucedido obligó al árbitro Hernán Mastrángelo a detener el partido por alrededor de diez minutos. Luego, fue River quien se llevó la victoria gracias a un solitario gol de Maximiliano Salas.
Racing visitará a Banfield este sábado 11 de octubre, a partir de las 19:00 horas, en el Estadio Florencio Sola, por lo que será la duodécima fecha del Torneo Clausura.
Con información de 442
Los All Blacks se impusieron con autoridad por 28-14 ante Australia en el Optus Stadium de Perth por el Rugby Championship.
Franco Colapinto no pudo encontrar ritmo con su Alpine y quedó eliminado en la Q1 del Gran Premio de Singapur, por lo que largará desde el puesto 18 en la carrera de este domingo.
Gimnasia y Tiro afrontará este sábado la última fecha de la Primera Nacional, cuando visite a Racing de Córdoba en el estadio Miguel Sancho a las 15:30 horas.
El argentino Franco Colapinto logró una leve mejora en las últimas prácticas libres del Gran Premio de Singapur, finalizando en el puesto 16.
Boca Juniors recibe el domingo a Newell's Old Boys en La Bombonera con el objetivo de cortar la sequía de tres partidos sin ganar y reencontrarse con el triunfo.
Este domingo Juventud Antoniana empieza su participación en la Reválida del Federal A visitando a Boca Unidos de Corrientes. El partido de ida se jugará en el estadio Leoncio Benítez desde las 18:00.
El intendente de Termas de Río Hondo se negó a posar en la foto oficial y acusó al secretario de Turismo de haber impulsado decisiones que “perjudicaron a toda la actividad turística del país”.
El viernes 10 de octubre es feriado nacional trasladable por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, generando un nuevo fin de semana largo para impulsar el turismo.
Gimnasia y Tiro afrontará este sábado la última fecha de la Primera Nacional, cuando visite a Racing de Córdoba en el estadio Miguel Sancho a las 15:30 horas.
Este domingo, Central Norte cerrará su temporada en la Primera Nacional recibiendo a Estudiantes de Río Cuarto en el estadio Padre Ernesto Martearena a las 15:30.
Este domingo Juventud Antoniana empieza su participación en la Reválida del Federal A visitando a Boca Unidos de Corrientes. El partido de ida se jugará en el estadio Leoncio Benítez desde las 18:00.