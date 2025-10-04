Racing fue sancionado por Aprevide y no tendrá hinchas visitantes ante Banfield

El jueves por la tarde, River venció y eliminó a Racing por la Copa Argentina, y una de las situaciones más insólitas se dio en el segundo tiempo: la hinchada de La Academia comenzó a prender bengalas, lo que demoró el partido durante algunos minutos.

Prendieron fuego parte del Gigante de Arroyito, generaron una gran humareda y tuvieron que intervenir los bomberos. Al día siguiente, la Aprevide sancionó a los hinchas de Avellaneda.

El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires observó todo lo sucedido y, a través de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte, informó que el partido entre Banfield y Racing, que originalmente preveía la presencia de hinchas académicos, se jugará sin público visitante.

Cabe recordar que lo sucedido obligó al árbitro Hernán Mastrángelo a detener el partido por alrededor de diez minutos. Luego, fue River quien se llevó la victoria gracias a un solitario gol de Maximiliano Salas.

Racing visitará a Banfield este sábado 11 de octubre, a partir de las 19:00 horas, en el Estadio Florencio Sola, por lo que será la duodécima fecha del Torneo Clausura.

Con información de 442