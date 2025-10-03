Este viernes se vivirá una nueva edición del clásico más esperado. Juventud Antoniana recibirá a Central Norte en el estadio Fray Honorato Pistoia, y el partido se jugará desde las 21:00, aprovechando que el estadio ya cuenta con iluminación para encuentros nocturnos.
Con sorpresas, Scaloni dio a conocer la lista de convocados para los amistoso
El DT difundió los nombres para enfrentar a Venezuela y Puerto Rico la próxima semana. Cambeses (Racing), Aníbal Moreno (Palmeiras) y Rivero (River), las novedades.Deportes03/10/2025
Tras cerrar el proceso de Eliminatorias, la Albiceleste inicia el ciclo de amistosos de preparación para la Copa del Mundo en Estados Unidos con el juego ante Venezuela este viernes 10 de octubre desde las 20hs en el Hard Rock Stadium de Miami. Luego, el lunes 13, se topará con Puerto Rico en el Soldier Field de Chicago.
Las novedades de esta lista son dos nombres del fútbol argentino: Facundo Cambeses, arquero de Racing de Avellaneda en gran nivel, será uno de los cuatro guardametas disponibles para el DT junto con Emiliano Dibu Martínez, Gerónimo Rulli y Walter Benítez. A los 28 años, el ex Banfield tendrá su primera oportunidad en la Mayor tras haber contabilizado en el pasado ciclos con la Sub 20 y también con la Sub 23 en el Preolímpico para los Juegos de Tokio 2020.
El otro apellido sobresaliente es el de Lautaro Rivero, defensor de River Plate. A los 21 años, el marcador que tiene una singular historia de vida estará por primera vez en la selección argentina. Surgido de las inferiores del Millonario, logró asentarse durante la temporada pasada con la camiseta de Central Córdoba de Santiago del Estero y retornó a Núñez a mitad de año para dar pelea en el plantel de Marcelo Gallardo.
La tercera novedad que se metió en la lista es el mediocampista Aníbal Moreno. Surgido de Newell’s y con pasado en Racing, actualmente es una de las piezas clave del Palmeiras de Brasil a los 26 años. En su etapa juvenil, Moreno fue parte del proceso del Sub 20 y jugó en el Mundial de la divisional en el 2019 que terminó con el equipo eliminado en octavos de final por penales ante Mali. Aquel plantel tenía como una de sus figuras a Julián Álvarez, con quien se reencontrará en esta citación.
#SelecciónMayor Lista de convocados por Lionel Scaloni para los amistosos a disputarse en Estados Unidos. pic.twitter.com/jC8yk4UQTO— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 3, 2025
En total, hay 28 futbolistas convocados por el entrenador con cinco figuras del fútbol local sumando a Leandro Paredes (Boca Juniors), Marcos Acuña (River Plate) y Gonzalo Montiel (River Plate) a Rivero y Cambeses. Entre otras particularidades se destacan la reaparición del Flaco López del Palmeiras y el retorno de Marcos Senesi.
Este año se cerrará con otros dos juegos de preparación en la ventana de noviembre (serán en Angola e India) entre el lunes 10 y el martes 18 de ese mes. Aunque la Selección tendrá otro evento muy importante: el viernes 5 de diciembre 12, a las 13.00hs, se llevará a cabo el sorteo de la Copa del Mundo 2026 en el Kennedy Center de Washington DC.
Este domingo Juventud Antoniana empieza su participación en la Reválida del Federal A visitando a Boca Unidos de Corrientes. El partido de ida se jugará en el estadio Leoncio Benítez desde las 18:00.
Este domingo, Central Norte cerrará su temporada en la Primera Nacional recibiendo a Estudiantes de Río Cuarto en el estadio Padre Ernesto Martearena a las 15:30.Magno, referente del plantel cuervo, vivirá así uno de los momentos más emotivos de su carrera. La dirigencia, los compañeros y la hinchada preparan reconocimientos para el delantero en el cierre simbólico del torneo.
Gimnasia y Tiro afrontará este sábado la última fecha de la Primera Nacional, cuando visite a Racing de Córdoba en el estadio Miguel Sancho a las 15:30.
El equipo dirigido por Diego Placente ya consiguió su primer objetivo. Con seis unidades, producto de las victorias ante Cuba (3-1) y Australia (4-1), la Albiceleste consiguió su clasificación a los octavos de final. El sábado, desde las 20.00, cerrará el grupo D ante Italia en busca del primer puesto.
Destacada actuación de atletas salteños en los Juegos Evita: sumaron cinco medallas de oroDeportes03/10/2025
La provincia de Salta sumó cinco medallas de oro gracias al desempeño de sus representantes en atletismo adaptado, levantamiento olímpico y judo. Los logros refuerzan el crecimiento del deporte salteño y el compromiso de sus atletas.
Tras echar a Scioli del FIT, intendente santiagueño aseguró que su gestión es “la peor de la historia”
El intendente de Termas de Río Hondo se negó a posar en la foto oficial y acusó al secretario de Turismo de haber impulsado decisiones que “perjudicaron a toda la actividad turística del país”.
Este lunes, el IPS no abrirá sus puertas por su 75° aniversario
La Farmacia Central y dependencias administrativas no atenderán, pero los afiliados contarán con servicios digitales y el Centro Operativo 24/7.
Los legisladores dieron sanción definitiva a la autorización de toma de financiamiento del FONPLATA; se ejecutarán obras de infraestructura para el desarrollo del Corredor Bioceánico. Hubo críticas a Nación por la falta de obras.
Una transferencia destinada a Espert figura en una contabilidad oficial elaborada por el Bank of AmericaPolítica02/10/2025
El documento se incorporó como evidencia judicial y resultó clave en el juicio que terminó con la condena de la socia de Fred Machado en Texas; incluye detalles del envío por US$200.000 para el diputado de LLA.
El exfiscal de la Corte cuestionó la influencia de Karina en la gestión presidencial y puso en duda la falta de alternativas políticas sólidas en el país.