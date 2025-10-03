Este viernes se vivirá una nueva edición del clásico más esperado. Juventud Antoniana recibirá a Central Norte en el estadio Fray Honorato Pistoia, y el partido se jugará desde las 21:00, aprovechando que el estadio ya cuenta con iluminación para encuentros nocturnos.
Juventud Antoniana jugará en Corrientes ante Boca Unidos con baja en el arco
Este domingo Juventud Antoniana empieza su participación en la Reválida del Federal A visitando a Boca Unidos de Corrientes. El partido de ida se jugará en el estadio Leoncio Benítez desde las 18:00.Deportes03/10/2025
La revancha de la llave se disputará en Salta, donde el santo intentará definir la serie ante su público.
La terna arbitral designada para el duelo en Corrientes está encabezada por Maximiliano Manduca como juez principal, con Mariano Ramón González como primer asistente y Pablo Alberto Ramírez como segundo asistente.
La gran novedad para Juventud será la baja del arquero Maximiliano Perrone, quien sufrió un desgarro y no podrá estar presente en esta fase decisiva. Su ausencia obligará al cuerpo técnico a poner a prueba el recambio bajo los tres palos.
Con ese escenario, el santo salteño sale en busca de un resultado favorable como visitante para llegar a Salta con ventaja y confianza. Por su parte, Boca Unidos buscará imponerse en casa para negociar con mayor tranquilidad la devolución de la serie.
Este domingo, Central Norte cerrará su temporada en la Primera Nacional recibiendo a Estudiantes de Río Cuarto en el estadio Padre Ernesto Martearena a las 15:30.Magno, referente del plantel cuervo, vivirá así uno de los momentos más emotivos de su carrera. La dirigencia, los compañeros y la hinchada preparan reconocimientos para el delantero en el cierre simbólico del torneo.
Gimnasia y Tiro afrontará este sábado la última fecha de la Primera Nacional, cuando visite a Racing de Córdoba en el estadio Miguel Sancho a las 15:30.
El equipo dirigido por Diego Placente ya consiguió su primer objetivo. Con seis unidades, producto de las victorias ante Cuba (3-1) y Australia (4-1), la Albiceleste consiguió su clasificación a los octavos de final. El sábado, desde las 20.00, cerrará el grupo D ante Italia en busca del primer puesto.
Destacada actuación de atletas salteños en los Juegos Evita: sumaron cinco medallas de oroDeportes03/10/2025
La provincia de Salta sumó cinco medallas de oro gracias al desempeño de sus representantes en atletismo adaptado, levantamiento olímpico y judo. Los logros refuerzan el crecimiento del deporte salteño y el compromiso de sus atletas.
En el Sporting Club se presentó el Torneo Confederación Sudamericana de Tenis – Grado 1 y el International Tennis Federation J200. Se jugará del 6 al 11 de octubre y reunirá a los mejores jugadores de Sudamérica y del mundo, en las categorías Sub 14 y Sub 16. En paralelo, la provincia es sede del 5° Nacional de Menores.
Tras echar a Scioli del FIT, intendente santiagueño aseguró que su gestión es “la peor de la historia”
El intendente de Termas de Río Hondo se negó a posar en la foto oficial y acusó al secretario de Turismo de haber impulsado decisiones que “perjudicaron a toda la actividad turística del país”.
Este lunes, el IPS no abrirá sus puertas por su 75° aniversario
La Farmacia Central y dependencias administrativas no atenderán, pero los afiliados contarán con servicios digitales y el Centro Operativo 24/7.
Las Comisiones Directivas de Letras, Filosofía y Ciencias de la Comunicación repudiaron las expresiones de la diputada nacional y candidata a senadora de La Libertad Avanza, que volvió a estigmatizar a la universidad pública.
Los legisladores dieron sanción definitiva a la autorización de toma de financiamiento del FONPLATA; se ejecutarán obras de infraestructura para el desarrollo del Corredor Bioceánico. Hubo críticas a Nación por la falta de obras.
Los trabajos comenzarán el 8 de octubre y tendrán una duración de aprox. 15 días. Se busca solucionar problemas de circulación en tres esquinas claves: Pueyrredón, Dean Funes y Vicente López.