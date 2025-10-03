Juventud Antoniana jugará en Corrientes ante Boca Unidos con baja en el arco

La revancha de la llave se disputará en Salta, donde el santo intentará definir la serie ante su público.

La terna arbitral designada para el duelo en Corrientes está encabezada por Maximiliano Manduca como juez principal, con Mariano Ramón González como primer asistente y Pablo Alberto Ramírez como segundo asistente.

La gran novedad para Juventud será la baja del arquero Maximiliano Perrone, quien sufrió un desgarro y no podrá estar presente en esta fase decisiva. Su ausencia obligará al cuerpo técnico a poner a prueba el recambio bajo los tres palos.

Con ese escenario, el santo salteño sale en busca de un resultado favorable como visitante para llegar a Salta con ventaja y confianza. Por su parte, Boca Unidos buscará imponerse en casa para negociar con mayor tranquilidad la devolución de la serie.