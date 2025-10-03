El piloto argentino Franco Colapinto se mostró decepcionado por el rendimiento de su equipo, Alpine, tras el Gran Premio de Singapur, al asegurar que el monoplaza va "muy despacio".
Destacada actuación de atletas salteños en los Juegos Evita: sumaron cinco medallas de oro
La provincia de Salta sumó cinco medallas de oro gracias al desempeño de sus representantes en atletismo adaptado, levantamiento olímpico y judo. Los logros refuerzan el crecimiento del deporte salteño y el compromiso de sus atletas.Deportes03/10/2025
El Atletismo Adaptado, el Levantamiento Olímpico y el Judo sumaron cinco medallas de oro al medallero de la provincia en los Juegos Evita.
Fernando Ruiz integrante del equipo salteño de atletismo adaptado, oriundo de La Merced, logró dos medallas de oro para la provincia. Una de campo con el Lanzamiento de Bala y otra de pista al ganar los 100 metros llanos.
Otras dos medallas doradas consiguieron las chicas de Levantamiento Olímpico para Salta al ganar sus respectivas categorías.
Manuela Camacho Meregaglia, logró 48 + 55 obteniendo103 kg en total Olímpico.
Solana Mercado Hurtado levanto 52 + 72 determinando 124 kg en total Olímpico.
El Judo sumó otra dorada con la victoria de Ernestina Titi Levin que en la final de su categoría (hasta 44 kg) derrotó a la judoka Correntina .
