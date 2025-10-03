Este domingo Juventud Antoniana empieza su participación en la Reválida del Federal A visitando a Boca Unidos de Corrientes. El partido de ida se jugará en el estadio Leoncio Benítez desde las 18:00.
¡Se viene el Superclásico salteño!
Este viernes se vivirá una nueva edición del clásico más esperado. Juventud Antoniana recibirá a Central Norte en el estadio Fray Honorato Pistoia, y el partido se jugará desde las 21:00, aprovechando que el estadio ya cuenta con iluminación para encuentros nocturnos.Deportes03/10/2025
El duelo corresponde a la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga Salteña de Fútbol y promete ser una verdadera fiesta deportiva y popular. Ambos equipos llegan con planteles renovados y con la intención de llevarse los tres puntos en juego.
Este domingo, Central Norte cerrará su temporada en la Primera Nacional recibiendo a Estudiantes de Río Cuarto en el estadio Padre Ernesto Martearena a las 15:30.Magno, referente del plantel cuervo, vivirá así uno de los momentos más emotivos de su carrera. La dirigencia, los compañeros y la hinchada preparan reconocimientos para el delantero en el cierre simbólico del torneo.
Gimnasia y Tiro afrontará este sábado la última fecha de la Primera Nacional, cuando visite a Racing de Córdoba en el estadio Miguel Sancho a las 15:30.
El equipo dirigido por Diego Placente ya consiguió su primer objetivo. Con seis unidades, producto de las victorias ante Cuba (3-1) y Australia (4-1), la Albiceleste consiguió su clasificación a los octavos de final. El sábado, desde las 20.00, cerrará el grupo D ante Italia en busca del primer puesto.
Destacada actuación de atletas salteños en los Juegos Evita: sumaron cinco medallas de oroDeportes03/10/2025
La provincia de Salta sumó cinco medallas de oro gracias al desempeño de sus representantes en atletismo adaptado, levantamiento olímpico y judo. Los logros refuerzan el crecimiento del deporte salteño y el compromiso de sus atletas.
En el Sporting Club se presentó el Torneo Confederación Sudamericana de Tenis – Grado 1 y el International Tennis Federation J200. Se jugará del 6 al 11 de octubre y reunirá a los mejores jugadores de Sudamérica y del mundo, en las categorías Sub 14 y Sub 16. En paralelo, la provincia es sede del 5° Nacional de Menores.
Tras echar a Scioli del FIT, intendente santiagueño aseguró que su gestión es “la peor de la historia”
El intendente de Termas de Río Hondo se negó a posar en la foto oficial y acusó al secretario de Turismo de haber impulsado decisiones que “perjudicaron a toda la actividad turística del país”.
Este lunes, el IPS no abrirá sus puertas por su 75° aniversario
La Farmacia Central y dependencias administrativas no atenderán, pero los afiliados contarán con servicios digitales y el Centro Operativo 24/7.
Las Comisiones Directivas de Letras, Filosofía y Ciencias de la Comunicación repudiaron las expresiones de la diputada nacional y candidata a senadora de La Libertad Avanza, que volvió a estigmatizar a la universidad pública.
Los legisladores dieron sanción definitiva a la autorización de toma de financiamiento del FONPLATA; se ejecutarán obras de infraestructura para el desarrollo del Corredor Bioceánico. Hubo críticas a Nación por la falta de obras.
Los trabajos comenzarán el 8 de octubre y tendrán una duración de aprox. 15 días. Se busca solucionar problemas de circulación en tres esquinas claves: Pueyrredón, Dean Funes y Vicente López.