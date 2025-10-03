¡Se viene el Superclásico salteño!

Te puede interesar

Juventud Antoniana jugará en Corrientes ante Boca Unidos con baja en el arco Deportes 03/10/2025 Este domingo Juventud Antoniana empieza su participación en la Reválida del Federal A visitando a Boca Unidos de Corrientes. El partido de ida se jugará en el estadio Leoncio Benítez desde las 18:00.

Diego Magno se despide de Central Norte ante Estudiantes de Río Cuarto Deportes 03/10/2025 Este domingo, Central Norte cerrará su temporada en la Primera Nacional recibiendo a Estudiantes de Río Cuarto en el estadio Padre Ernesto Martearena a las 15:30.Magno, referente del plantel cuervo, vivirá así uno de los momentos más emotivos de su carrera. La dirigencia, los compañeros y la hinchada preparan reconocimientos para el delantero en el cierre simbólico del torneo.

Gimnasia y Tiro se juega la clasificación en Córdoba ante Racing Deportes 03/10/2025 Gimnasia y Tiro afrontará este sábado la última fecha de la Primera Nacional, cuando visite a Racing de Córdoba en el estadio Miguel Sancho a las 15:30.

La Selección Argentina Sub 20 calienta los motores para medirse ante Italia Deportes 03/10/2025 El equipo dirigido por Diego Placente ya consiguió su primer objetivo. Con seis unidades, producto de las victorias ante Cuba (3-1) y Australia (4-1), la Albiceleste consiguió su clasificación a los octavos de final. El sábado, desde las 20.00, cerrará el grupo D ante Italia en busca del primer puesto.

Destacada actuación de atletas salteños en los Juegos Evita: sumaron cinco medallas de oro Deportes 03/10/2025 La provincia de Salta sumó cinco medallas de oro gracias al desempeño de sus representantes en atletismo adaptado, levantamiento olímpico y judo. Los logros refuerzan el crecimiento del deporte salteño y el compromiso de sus atletas.