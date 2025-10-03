¡Se viene el Superclásico salteño!

Este viernes se vivirá una nueva edición del clásico más esperado. Juventud Antoniana recibirá a Central Norte en el estadio Fray Honorato Pistoia, y el partido se jugará desde las 21:00, aprovechando que el estadio ya cuenta con iluminación para encuentros nocturnos.

El duelo corresponde a la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga Salteña de Fútbol y promete ser una verdadera fiesta deportiva y popular. Ambos equipos llegan con planteles renovados y con la intención de llevarse los tres puntos en juego.

