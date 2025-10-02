Este lunes, el IPS no abrirá sus puertas por su 75° aniversario

El Instituto Provincial de Salud de Salta (IPS) conmemorará su 75° aniversario con un asueto administrativo programado para el lunes 6 de octubre de 2025. Durante esa jornada, todas las dependencias administrativas permanecerán cerradas, incluida la Farmacia Central ubicada en Av. Belgrano 944, en Salta Capital.

A pesar del cierre, el organismo garantizará atención a sus afiliados a través de la auditoría médica online, disponible de 8 a 18 horas, y mediante el Centro Operativo, que funciona las 24 horas los 365 días del año. Los afiliados podrán comunicarse al teléfono gratuito 0800-777-4777 o a las líneas fijas 4323144, 4323199 y 4323115, aunque estas no atienden consultas sobre la credencial digital.

En cuanto a la Credencial Digital, la aplicación puede descargarse desde Play Store o Apple Store, y para consultas los afiliados pueden comunicarse vía WhatsApp al 3874060106. Además, los bonos de consulta en formato papel podrán utilizarse hasta el 31 de diciembre de 2025.

El IPS celebra junto a sus afiliados, prestadores y trabajadores este nuevo aniversario, reafirmando su compromiso de ofrecer un servicio de salud solidario y de calidad para toda la provincia.