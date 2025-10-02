Este lunes, el IPS no abrirá sus puertas por su 75° aniversario

Las compras en Temu y Shein golpearon el comercio en Salta
Los consumidores priorizan precios y conveniencia de plataformas extranjeras, mientras que comercios locales enfrentan caída de ventas y desafíos para mantenerse competitivos.
La Farmacia Central y dependencias administrativas no atenderán, pero los afiliados contarán con servicios digitales y el Centro Operativo 24/7.Salta02/10/2025Agustina Tolaba
El Instituto Provincial de Salud de Salta (IPS) conmemorará su 75° aniversario con un asueto administrativo programado para el lunes 6 de octubre de 2025. Durante esa jornada, todas las dependencias administrativas permanecerán cerradas, incluida la Farmacia Central ubicada en Av. Belgrano 944, en Salta Capital.
A pesar del cierre, el organismo garantizará atención a sus afiliados a través de la auditoría médica online, disponible de 8 a 18 horas, y mediante el Centro Operativo, que funciona las 24 horas los 365 días del año. Los afiliados podrán comunicarse al teléfono gratuito 0800-777-4777 o a las líneas fijas 4323144, 4323199 y 4323115, aunque estas no atienden consultas sobre la credencial digital.
En cuanto a la Credencial Digital, la aplicación puede descargarse desde Play Store o Apple Store, y para consultas los afiliados pueden comunicarse vía WhatsApp al 3874060106. Además, los bonos de consulta en formato papel podrán utilizarse hasta el 31 de diciembre de 2025.
El IPS celebra junto a sus afiliados, prestadores y trabajadores este nuevo aniversario, reafirmando su compromiso de ofrecer un servicio de salud solidario y de calidad para toda la provincia.
El presidente de la institución sostuvo que además de aumentos, se necesitan condiciones laborales dignas, formación especializada y servicios adecuados para que los médicos trabajen en el interior provincial.
De cara a una nueva negociación paritaria, la secretaria general de Sitepsa sostuvo que para recomponer el poder adquisitivo necesitan una actualización superior al 41%.
El sindicato destinará parte de los aportes habituales de los afiliados para compensar hasta el 50% de los descuentos sufridos por quienes participaron en medidas de fuerza.
Los padres mantienen el reclamo tras las denuncias de acoso, bullying y presuntas irregularidades administrativas. Se desplazó a la directora de la institución.
La actualización se basa en índices inflacionarios y respeta la normativa vigente para evitar impactos excesivos en los usuarios.
El intendente de Termas de Río Hondo se negó a posar en la foto oficial y acusó al secretario de Turismo de haber impulsado decisiones que “perjudicaron a toda la actividad turística del país”.
En un audio durante la presentación de “Primero la Patria”, la expresidenta vinculó a José Luis Espert con el narcotráfico y acusó a la Corte Suprema de “proteger a un narcotraficante”.
Cristian Gerardo Alexis Roa, de 37 años, fue encontrado por la policía tras dos días sin responder llamados. Investigan si se trató de un suicidio o un homicidio.
Con más frecuencias aéreas y una promoción exclusiva, Flybondi reforzará la conectividad de la provincia de cara a la temporada estival, consolidando a la provincia como un destino estratégico y accesible para turistas de todo el país.
Durante el encuentro, se abordó la agenda regulatoria de biocombustibles, la posición de la Liga Bioenergética y las inversiones de la empresa que genera más de 5.000 puestos de trabajos directos e indirectos en la zona de Orán.