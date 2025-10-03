La Selección Argentina Sub 20 calienta los motores para medirse ante Italia

El equipo dirigido por Diego Placente ya consiguió su primer objetivo. Con seis unidades, producto de las victorias ante Cuba (3-1) y Australia (4-1), la Albiceleste consiguió su clasificación a los octavos de final. El sábado, desde las 20.00, cerrará el grupo D ante Italia en busca del primer puesto.

Deportes03/10/2025

S20-oficiales-2-10-12

La Selección Argentina Sub20 ya aseguro su lugar en los octavos de final del Mundial. El combinado de Diego Placente buscará quedarse con la cima del Grupo D el próximo sábado (a las 20) frente a Italia. 

El cotejo será clave para el combinado “Albiceleste”, que con un empate se asegurá la primer lugar del Grupo, aunque la “Gli Azzurri” apostará el todo por el todo para obtener la 1° del grupo. 

Te puede interesar
OIP

¡Se viene el Superclásico salteño!

Deportes03/10/2025

Este viernes se vivirá una nueva edición del clásico más esperado. Juventud Antoniana recibirá a Central Norte en el estadio Fray Honorato Pistoia, y el partido se jugará desde las 21:00, aprovechando que el estadio ya cuenta con iluminación para encuentros nocturnos.

diego-magno-1000x600

Diego Magno se despide de Central Norte ante Estudiantes de Río Cuarto

Deportes03/10/2025

Este domingo, Central Norte cerrará su temporada en la Primera Nacional recibiendo a Estudiantes de Río Cuarto en el estadio Padre Ernesto Martearena a las 15:30.Magno, referente del plantel cuervo, vivirá así uno de los momentos más emotivos de su carrera. La dirigencia, los compañeros y la hinchada preparan reconocimientos para el delantero en el cierre simbólico del torneo.

Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail