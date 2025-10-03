La Selección Argentina Sub 20 calienta los motores para medirse ante Italia

La Selección Argentina Sub20 ya aseguro su lugar en los octavos de final del Mundial. El combinado de Diego Placente buscará quedarse con la cima del Grupo D el próximo sábado (a las 20) frente a Italia.

El cotejo será clave para el combinado “Albiceleste”, que con un empate se asegurá la primer lugar del Grupo, aunque la “Gli Azzurri” apostará el todo por el todo para obtener la 1° del grupo.