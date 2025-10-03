Ambientadas en la Birmingham de 1953, los nuevos episodios seguirán a la próxima generación de la familia en su lucha por el poder mientras la ciudad se reconstruye tras la Segunda Guerra Mundial.
Segunda función de Especie Traidora: El documental en homenaje al profe Córdoba
“Es un faro que sigue iluminando a quienes amamos la educación y la docencia como forma de transformar el mundo”, afirmó el director del documental. La convocatoria es para este lunes a las 19 en la Usina.Cultura & Espectáculos03/10/2025Agustina Tolaba
Este lunes 6 de octubre, a las 19 horas, se realizará en la Usina Cultural la segunda función del documental Especie Traidora, dedicado a la vida y obra del emblemático educador Daniel “Profe” Córdoba. La entrada será gratuita, hasta agotar la capacidad de la sala.
Por Aries, Víctor Notarfrancesco, director del documental, recordó que la primera función, realizada el 23 de septiembre en la Casa Cultural, colmó las 300 butacas disponibles, dejando a muchos espectadores afuera, lo que motivó esta nueva proyección con 160 asientos.
“Para mí, Daniel Córdoba es un faro que sigue iluminando a quienes amamos la educación y la docencia como forma de transformar el mundo”, afirmó Notarfrancesco. Destacó al docente como un “prócer de la educación no reconocido, que puso a Salta en el mapa de la física en Argentina y en el mundo, con una conexión única con los jóvenes”.
El documental, de 60 minutos de duración, recoge entrevistas, testimonios y algunos de los experimentos que Córdoba realizaba en sus clases. Notarfrancesco resaltó que el corazón de la obra es la entrevista mano a mano con el docente, donde reflexionaba sobre los problemas de la educación y los desafíos de enseñar de manera distinta.
El título del documental, Especie Traidora, tiene un significado particular. Según Córdoba, “el ser humano es el único animal que traiciona a su propia especie”, y la frase surgía en referencia a los adolescentes que, en lugar de trasnochar y dormir hasta tarde, se levantaban temprano los sábados para estudiar física.
Notarfrancesco también recordó que el documental fue fruto de más de seis años de trabajo junto a Cachi Cine, con rodajes en Salta y Bariloche, y financiamiento a través de fondos provinciales y del programa Vía Digital.
Por último, el docente afirmó que “estamos en un momento difícil”, al hablar de los bajos salarios docentes y de la disminución de los fondos destinados a la universidad y a políticas educativas en todo el país y destacó además la relevancia de la educación pública como motor de desarrollo y formadora de futuras generaciones de científicos.
Feria del Libro de Salta: Invitan a participar del 2° concurso de fanficsCultura & Espectáculos02/10/2025
El certamen estará abierto hasta el 9 de octubre y busca promover el fanfiction como forma de expresión creativa para “reimaginar historias”. Podrán participar mayores de 13 años presentando una obra inspirada en literatura clásica o contemporánea, sagas populares, cómics, mangas o novelas gráficas.
Se realizará del 1 al 12 de Octubre de 2025 y contará con la participación de referentes locales, nacionales e internacionales. El proyecto sociocultural busca acercar el arte a distintos espacios y localidades de la provincia.
Miles de fans esperan la hora señalada para vivir una jornada histórica en una nueva edición de Lollapalooza Argentina. Del 13 al 15 de marzo, el Hipódromo de San Isidro recibirá a más de 100 artistas de todo el mundo.
La banda se presentará el 21 de marzo de 2026 en el Arena de Buenos Aires con un show que recreará la voz y las guitarras originales de Gustavo Cerati.
La Serenata a Cafayate ya tiene fecha confirmada: del 26 al 28 de febrero
La intendenta Rita Guevara confirmó en la FIT 2025 la edición número 52 del festival, que contará con la presencia del Chaqueño Palavecino en la última jornada.
Tras echar a Scioli del FIT, intendente santiagueño aseguró que su gestión es “la peor de la historia”
El intendente de Termas de Río Hondo se negó a posar en la foto oficial y acusó al secretario de Turismo de haber impulsado decisiones que “perjudicaron a toda la actividad turística del país”.
Este lunes, el IPS no abrirá sus puertas por su 75° aniversario
La Farmacia Central y dependencias administrativas no atenderán, pero los afiliados contarán con servicios digitales y el Centro Operativo 24/7.
Las Comisiones Directivas de Letras, Filosofía y Ciencias de la Comunicación repudiaron las expresiones de la diputada nacional y candidata a senadora de La Libertad Avanza, que volvió a estigmatizar a la universidad pública.
Los legisladores dieron sanción definitiva a la autorización de toma de financiamiento del FONPLATA; se ejecutarán obras de infraestructura para el desarrollo del Corredor Bioceánico. Hubo críticas a Nación por la falta de obras.
Los trabajos comenzarán el 8 de octubre y tendrán una duración de aprox. 15 días. Se busca solucionar problemas de circulación en tres esquinas claves: Pueyrredón, Dean Funes y Vicente López.