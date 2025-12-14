La Noche de los Museos convocó a más de 17 mil personas en Salta

La Noche de los Museos se vivió como una de las jornadas culturales más convocantes del año, con un total consolidado de 17.633 visitantes que recorrieron museos y espacios culturales en toda la provincia, en una propuesta inclusiva, federal y sostenida durante más de 14 horas de actividades ininterrumpidas. En este marco, el Salón Provincial de Artes Visuales tuvo un rol destacado con la presentación oficial y entrega de premios de su edición 2025, realizada en el Museo de Bellas Artes de Salta “Lola Mora”, en articulación con el amplio despliegue de la jornada.

La programación de la Noche de los Museos reunió 68 actividades en toda la provincia, de las cuales 36 se desarrollaron en la ciudad de Salta, distribuidas en espacios como el Museo de Bellas Artes “Lola Mora”, el Museo Güemes, el Museo de Antropología, el Museo de Arte Contemporáneo, el Museo Histórico de la UNSa, el Complejo Explora Salta, el Museo de la Ciudad, el Centro Cultural América, el Museo Histórico del Norte, la Casa-Taller Jorge Hugo Román, la Casona de Castañares, el Convento San Francisco y el Museo Presidente José Evaristo Uriburu, entre otros. Asimismo, la Provincia contó con una presencia sólida con 32 propuestas en localidades como Guachipas, Cerrillos, Coronel Moldes, Campo Quijano, San Lorenzo, San Antonio de los Cobres, El Carril, Vaqueros, Cafayate, Cachi, Rosario de la Frontera, Campo Santo y Tartagal, donde se ofrecieron recorridos guiados, talleres creativos, muestras arqueológicas, experiencias sensoriales, espectáculos musicales y actividades comunitarias que promovieron la participación cultural en cada región.

El impacto de la jornada se reflejó en una alta concurrencia en los principales museos de la provincia, con 3.800 visitantes en el Museo Histórico del Norte, 3.570 en el Museo de Bellas Artes de Salta, 2.552 en el MAAM, 1.750 en el Centro Cultural América, 1.030 en Explora Salta y 872 en el Museo de Arte Contemporáneo, concentrando estos espacios la mayor afluencia de público. En conjunto, estos números dan cuenta de una participación masiva y sostenida a lo largo de la jornada, que reafirma el interés del público por las propuestas museísticas y culturales en toda la provincia.

En ese contexto, el Salón Provincial de Artes Visuales 2025 tuvo una de sus instancias centrales con la premiación oficial, reforzando su carácter como espacio de visibilidad, reconocimiento y reflexión crítica sobre la producción artística contemporánea. Durante el acto, el jurado Fernando Querio destacó que integrar el jurado fue asumir un mandato colectivo surgido de la comunidad artística, y subrayó que producir arte desde el norte del país implica hacerlo en un territorio atravesado por desigualdades históricas, donde el salón funciona como una plataforma que reconoce miradas situadas y territoriales. Valoró además el proceso de premiación compartido junto a Carina Cagnolo y Rubén Rodríguez, basado en el diálogo y la construcción de acuerdos, y remarcó que los salones no son instancias de cierre sino de tránsito dentro de trayectorias artísticas que se construyen a lo largo del tiempo.

Por su parte, el secretario de Cultura, Diego Ashur Mas, transmitió el saludo de la ministra de Educación y Cultura, Cristina Fiore, y señaló que “ha sido un año sumamente complejo, sobre todo para el sector cultural, con el retiro de políticas públicas nacionales por segundo año consecutivo”, y aun así remarcó que el Gobierno de la Provincia “ha sostenido todos los espacios, todos los presupuestos y todos los fondos que corresponden para fomentar e impulsar la actividad cultural”. En ese sentido, destacó el valor de la convocatoria del Salón Provincial de Artes Visuales, que superó los 200 participantes y renovó la confianza en esta institución, el fortalecimiento del Premio Estímulo para jóvenes artistas, “nuestro gran orgullo este año porque hemos logrado entramar y que todo se conecte”, el impacto del Fondo Ciudadano de Desarrollo Cultural que alcanzó a 108 beneficiarios en todo el territorio provincial, la realización de una feria de arte articulada con el sector privado y los municipios, y la continuidad de políticas culturales construidas a partir del diálogo con organizaciones del sector, subrayando que “sin artistas, sin la creatividad de la gente, no habría infraestructura ni salones que valgan la pena existir”.

La edición 2025 del Salón Provincial de Artes Visuales definió sus galardones tras las dos etapas previstas por el reglamento. El jurado, integrado para la instancia final por la Lic. Carina Cagnolo, el profesor Néstor Rubén Rodríguez y el artista Fernando Querio, otorgó por unanimidad el Gran Premio de Honor a María Laura Buccianti por su obra “Por sus caderas”. En Dibujo, el Primer Premio Adquisición fue para Jorge González por “Pulso, de la serie trapitos al sol”, con una mención para Matías de la Guerra por “Los torcidos”. En Pintura, el Primer Premio Adquisición recayó en Guido Yannitto por “Paleta/dedo/pantalla”, con menciones para Julieta Espinoza por “En la selva de los machos” y Pablo Manríquez por “Los hijxs de la tierra”. En Fotografía, el Primer Premio Adquisición fue otorgado a Roxana Ramos por “Contornos biográficos II”, con menciones para Tatiana Castillo por “Turbia” y Soledad Leiton por “Volver a sanar”. En Artes de la Tierra: Madera, el Primer Premio Adquisición fue para Andrea Lilian Rodríguez por “Fragmento de un oficio”, con una mención para Cristian Abel Cruz por “Congoja II”. Además, se entregó el Premio Estímulo para Jóvenes Artistas a Julieta Espinoza y a Chema Casimiro.

La jornada cerró con un fuerte mensaje compartido entre artistas, jurados y autoridades, que puso en valor el trabajo creativo como base ética y material de cualquier política cultural, reafirmando que sin artistas no hay museos ni sistema cultural posible, y consolidando a la Noche de los Museos como una celebración colectiva que articula territorio, memoria, presente y futuro de la cultura salteña.