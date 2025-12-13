La película Zootopia 2 de Walt Disney Animation Studios alcanzó un hito histórico al superar los mil millones de dólares recaudados a nivel global a pocas semanas de su estreno.
Murió Héctor Alterio a los 96 años
Alos 96 años, murió este sábado el actor Héctor Alterio, leyenda del cine argentino, según lo confirmó este sábado la Academia del Cine de España. Su deceso ocurrió en Madrid, donde residía desde hace tiempo.
Fue uno de los intérpretes más destacados de su generación, tanto en su Argentina natal como en España, donde desarrolló su carrera. Fue reconocido en 2004 con el Goya de Honor de la Academia de Cine, de la que era miembro.
Alterio nació en Buenos Aires en 1929 y debutó en 1948 con la obra de teatro Prohibido suicidarse en primavera, de Alejandro Casona. Estudió arte dramático y creó la compañía Nuevo Teatro para renovar la escena argentina durante los 60, de acuerdo a lo que publicó la Academia del Cine en un comunicado.
Salta celebra una nueva edición de la Noche de los Museos con un despliegue histórico de 68 actividades en toda la provincia, extendiéndose por más de 14 horas.
Con una caminata nocturna por el Paseo Ferroviario, Quijano se suma a la Noche de los MuseosCultura & Espectáculos12/12/2025
Además, se realizará una visita guiada por la muestra itinerante “Deidades Andinas” y un recorrido por el Museo del Tren. Será este sábado 13.
Andretti’ participa de un proyecto federal de Chequeado sobre las fake newsCultura & Espectáculos12/12/2025
El dibujante y artista plástico radicado en Salta hace más de dos décadas fue seleccionado para poner su mirada en un libro – digital y físico – que celebra los 15 años de existencia del medio a nivel nacional.
Joaquín Levinton, internado de urgencia tras descompensación en PalermoCultura & Espectáculos12/12/2025
El artista, de 50 años, experimentó un fuerte dolor en el pecho, lo que obligó a llamar al SAME para su traslado inmediato.
Lo nuevo en cartelera: Estrenos de esta semana
Dos estrenos llegan esta semana a las salas de Salta. Aquí, un anticipo de las historias, directores y elencos. Y todo lo que tienes que saber.
“Hoy siento que empecé de cero”: el testimonio que conmueve tras la condena a Marina Jiménez
Manuel Jiménez relató cómo vivió el abuso que sufrió durante su infancia y adolescencia, y el largo proceso hasta lograr denunciar. Afirmó que hablar fue un alivio y pidió a otras víctimas que no callen.
River Plate firmó una actuación memorable en la Messi Cup (Sub 16) al golear 5-1 al Inter de Milán, asegurando así su pase a las semifinales.
La advocación mariana más popular de América recuerda su mensaje de consuelo a Juan Diego, mientras millones de fieles participan de misas, peregrinaciones y celebraciones.
Cayó el gobierno de Bulgaria tras semanas de protestas contra la corrupción y la llegada del euroEl Mundo12/12/2025
Ocurrió luego de varios días de protestas contra la corrupción y el presupuesto 2026 de aquel país. El país balcánico estaba a semanas de cambiar su moneda nacional, el lev, por el euro.
El ex Ministro de Gobierno de la Provincia informó que, por acuerdo con el gobernador Gustavo Sáenz, seguirá siendo el representante de Salta ante el Consejo Federal de Inversiones (CFI)