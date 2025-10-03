Emprendedores y artesanos locales mostrarán sus productos en un evento familiar con juegos, música y sorpresas.
Riesgo de incendios en Salta: alerta para el 3 y 4 de octubre
El Servicio Meteorológico Nacional y Defensa Civil advirtieron un riesgo extremo de incendios forestales en Salta para este viernes y sábado.Salta03/10/2025Ivana Chañi
El Servicio Meteorológico Nacional informó que la provincia de Salta atraviesa un riesgo extremo de incendios forestales durante este viernes 3 y sábado 4 de octubre. La advertencia alcanza a distintos departamentos y pone especial atención en la capital provincial.
En la capital salteña la jornada del viernes comenzó despejada, con una temperatura de 10,4°C a las 7 y una humedad del 83%. Para las próximas horas se prevé un ascenso térmico, con máximas que podrían superar los 28°C. Para el sábado se esperan térmicas de 13° y 34°. En tanto el domingo las mínimas serán de 15° y las máximas de 32°.
Las autoridades recomendaron evitar el uso de fuego al aire libre, no arrojar colillas en zonas rurales y dar aviso inmediato ante cualquier foco se insta a denunciar al 105 o al 911.
El mapa difundido por el Servicio Nacional de Manejo del Fuego muestra que gran parte del norte argentino se encuentra en niveles de riesgo extremo, por lo que se espera una vigilancia reforzada en toda la región.
Niños, familias y vecinos podrán disfrutar de música, danzas y competencias este sábado 4 de octubre en el Parque San Martín, fomentando integración y desarrollo artístico.
En el marco de un plan integral de mantenimiento y actualización tecnológica, el Museo Güemes restauró dos salas clave de su recorrido histórico. “Queremos dejar todo a punto para comenzar a trabajar en los 10 años del museo”, señaló la directora del Museo Güemes, Natalia Martín.
Los trabajos comenzarán el 8 de octubre y tendrán una duración de aprox. 15 días. Se busca solucionar problemas de circulación en tres esquinas claves: Pueyrredón, Dean Funes y Vicente López.
Los legisladores dieron sanción definitiva a la autorización de toma de financiamiento del FONPLATA; se ejecutarán obras de infraestructura para el desarrollo del Corredor Bioceánico. Hubo críticas a Nación por la falta de obras.
Las compras en Temu y Shein golpearon el comercio en Salta
Los consumidores priorizan precios y conveniencia de plataformas extranjeras, mientras que comercios locales enfrentan caída de ventas y desafíos para mantenerse competitivos.
Tras echar a Scioli del FIT, intendente santiagueño aseguró que su gestión es “la peor de la historia”
El intendente de Termas de Río Hondo se negó a posar en la foto oficial y acusó al secretario de Turismo de haber impulsado decisiones que “perjudicaron a toda la actividad turística del país”.
Este lunes, el IPS no abrirá sus puertas por su 75° aniversario
La Farmacia Central y dependencias administrativas no atenderán, pero los afiliados contarán con servicios digitales y el Centro Operativo 24/7.
MercadoLibre no es “un clasificado”: fallo lo responsabilizó por compras fallidas
El abogado Napoleón Gambetta explicó un reciente fallo de la Cámara Comercial que cuestiona el sistema “Compra Segura” y considera a MercadoLibre responsable cuando la operatoria falla.
Las Comisiones Directivas de Letras, Filosofía y Ciencias de la Comunicación repudiaron las expresiones de la diputada nacional y candidata a senadora de La Libertad Avanza, que volvió a estigmatizar a la universidad pública.
