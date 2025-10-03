Riesgo de incendios en Salta: alerta para el 3 y 4 de octubre

El Servicio Meteorológico Nacional informó que la provincia de Salta atraviesa un riesgo extremo de incendios forestales durante este viernes 3 y sábado 4 de octubre. La advertencia alcanza a distintos departamentos y pone especial atención en la capital provincial.

En la capital salteña la jornada del viernes comenzó despejada, con una temperatura de 10,4°C a las 7 y una humedad del 83%. Para las próximas horas se prevé un ascenso térmico, con máximas que podrían superar los 28°C. Para el sábado se esperan térmicas de 13° y 34°. En tanto el domingo las mínimas serán de 15° y las máximas de 32°.

Las autoridades recomendaron evitar el uso de fuego al aire libre, no arrojar colillas en zonas rurales y dar aviso inmediato ante cualquier foco se insta a denunciar al 105 o al 911.

El mapa difundido por el Servicio Nacional de Manejo del Fuego muestra que gran parte del norte argentino se encuentra en niveles de riesgo extremo, por lo que se espera una vigilancia reforzada en toda la región.