La Copa Argentina de Tenis se jugará en Salta

Claudio Tapia fue designado presidente de la Comisión de Reglas de Juego de la FIFA
En su regreso al Comité Ejecutivo del máximo organismo del fútbol, el presidente de la AFA asumió la presidencia de esa comisión
Se trata del torneo juvenil más importante del circuito sudamericano, que se llevará a cabo del 4 al 11 de octubre en Gimnasia y Tiro y en Club Sporting. Las entradas serán gratuitas.Deportes02/10/2025
Esta mañana, el Club Sporting fue el escenario de la presentación oficial de la Copa Argentina de Tenis (COSAT Grado 1 y el ITF J200), que se jugará en la ciudad de Salta, del 4 al 11 de octubre.
Se trata del torneo juvenil más importante del circuito sudamericano, se disputará precisamente en Gimnasia y Tiro y en Club Sporting. Se divide en tres categorías: sub 14, sub 16 y sub 18.
"Salta ganó mucho terreno con la organización de diferentes campeonatos. Las autoridades se manejan muy bien y tienen una infraestructura magnífica. No tenemos dudas de que será un gran evento", explicó Juan Pérez, secretario del interior de la Asociación Argentina de Tenis.
Una de las participantes del torneo, en la categoría sub 16, será Florencia Mardones, tenista salteña con un futuro prometedor, quien viene de ser campeona en Perú y aseguró que se preparó para obtener otro título en Salta. "Invito a todos a que se acerquen a ver tenis desde el 4 al 11 de octubre", señaló.
Sin dudas es una gran propuesta para los amantes del deporte, ya que vendrán tenistas de gran nivel, de otras provincias y otros países de Sudamérica. Se destaca que las entradas serán gratuitas.
La F 1 afronta fin de semana una de las citas más esperadas del calendario, el Gran Premio de Singapur en el circuito urbano de Marina Bay. Mientras la categoría reina se prepara para la 18° ronda del campeonato, el nombre de Franco Colapinto volvió a sonar fuerte dentro del paddock, en medio de rumores sobre un posible cambio de butaca que podría abrirle las puertas a un regreso con Williams.
El atleta salteño, Enrique Guaymás, se consagró campeón en atletismo, en la disciplina lanzamiento de martillo, con una marca de 54,68 metros que representa su mejor registro personal. De esta manera, suma una nueva medalla dorada para la delegación salteña .
En la primera jornada de competencia, el nadador salteño Rodrigo Soria se consagró campeón en los 25 metros espalda, dándole a la provincia su primera medalla dorada en los Juegos Nacionales Evita 2025.
La delegación salteña sigue destacándose en Mar del Plata con grandes actuaciones en atletismo y natación.
Desde las 18:00, la “Academia” y el “Millonario” se medirán por los cuartos de final de la copa doméstica. Con realidades distintas y varias bajas sensibles, ambos buscarán un triunfo que les permita cambiar el rumbo de la temporada.
El intendente de Termas de Río Hondo se negó a posar en la foto oficial y acusó al secretario de Turismo de haber impulsado decisiones que “perjudicaron a toda la actividad turística del país”.
Con más frecuencias aéreas y una promoción exclusiva, Flybondi reforzará la conectividad de la provincia de cara a la temporada estival, consolidando a la provincia como un destino estratégico y accesible para turistas de todo el país.
La diputada nacional libertaria había dicho que no podría explicarles macroeconomía a los vecinos de la barriada. “Se tiene que lavar la boca y respetar la dignidad de las personas que luchan día a día”, dijo Linares.
Concejales aprobaron la ordenanza que prevé que los propietarios de estos animales, que ya hayan sido denunciados por su peligrosidad, sean notificados para que les implanten el chip de seguimiento.
El gerente general del Hospital Ragone señaló que se fortaleció el abordaje integral de la salud mental en hospitales del interior y en centros de salud de Capital; sin embargo, advirtió sobre la escasez de especialistas en el sistema público ante una demanda creciente, impulsada por la falta de cobertura de muchas obras sociales.