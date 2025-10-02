La Copa Argentina de Tenis se jugará en Salta

Esta mañana, el Club Sporting fue el escenario de la presentación oficial de la Copa Argentina de Tenis (COSAT Grado 1 y el ITF J200), que se jugará en la ciudad de Salta, del 4 al 11 de octubre.

Se trata del torneo juvenil más importante del circuito sudamericano, se disputará precisamente en Gimnasia y Tiro y en Club Sporting. Se divide en tres categorías: sub 14, sub 16 y sub 18.

"Salta ganó mucho terreno con la organización de diferentes campeonatos. Las autoridades se manejan muy bien y tienen una infraestructura magnífica. No tenemos dudas de que será un gran evento", explicó Juan Pérez, secretario del interior de la Asociación Argentina de Tenis.

Una de las participantes del torneo, en la categoría sub 16, será Florencia Mardones, tenista salteña con un futuro prometedor, quien viene de ser campeona en Perú y aseguró que se preparó para obtener otro título en Salta. "Invito a todos a que se acerquen a ver tenis desde el 4 al 11 de octubre", señaló.

Sin dudas es una gran propuesta para los amantes del deporte, ya que vendrán tenistas de gran nivel, de otras provincias y otros países de Sudamérica. Se destaca que las entradas serán gratuitas.