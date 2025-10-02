La Copa Argentina de Tenis se jugará en Salta

Se trata del torneo juvenil más importante del circuito sudamericano, que se llevará a cabo del 4 al 11 de octubre en Gimnasia y Tiro y en Club Sporting. Las entradas serán gratuitas.

Deportes02/10/2025

54539250830_671a5e738a_c

Esta mañana, el Club Sporting fue el escenario de la presentación oficial de la Copa Argentina de Tenis (COSAT Grado 1 y el ITF J200), que se jugará en la ciudad de Salta, del 4 al 11 de octubre.

Se trata del torneo juvenil más importante del circuito sudamericano, se disputará precisamente en Gimnasia y Tiro y en Club Sporting. Se divide en tres categorías: sub 14, sub 16 y sub 18.

"Salta ganó mucho terreno con la organización de diferentes campeonatos. Las autoridades se manejan muy bien y tienen una infraestructura magnífica. No tenemos dudas de que será un gran evento", explicó Juan Pérez, secretario del interior de la Asociación Argentina de Tenis.

Una de las participantes del torneo, en la categoría sub 16, será Florencia Mardones, tenista salteña con un futuro prometedor, quien viene de ser campeona en Perú y aseguró que se preparó para obtener otro título en Salta. "Invito a todos a que se acerquen a ver tenis desde el 4 al 11 de octubre", señaló.

Sin dudas es una gran propuesta para los amantes del deporte, ya que vendrán tenistas de gran nivel, de otras provincias y otros países de Sudamérica. Se destaca que las entradas serán gratuitas.

Te puede interesar
720

Colapinto en la mira y Singapur en el horizonte: la Fórmula 1 se enciende con rumores y polémicas

Deportes02/10/2025

La F 1 afronta fin de semana una de las citas más esperadas del calendario, el Gran Premio de Singapur en el circuito urbano de Marina Bay. Mientras la categoría reina se prepara para la 18° ronda del campeonato, el nombre de Franco Colapinto volvió a sonar fuerte dentro del paddock, en medio de rumores sobre un posible cambio de butaca que podría abrirle las puertas a un regreso con Williams.

104185-enrique-guaymas-obtuvo-el-oro-en-lanzamiento-de-martillo

Enrique Guaymás obtuvo el oro en lanzamiento de martillo

Deportes02/10/2025

El atleta salteño, Enrique Guaymás, se consagró campeón en atletismo, en la disciplina lanzamiento de martillo, con una marca de 54,68 metros que representa su mejor registro personal. De esta manera, suma una nueva medalla dorada para la delegación salteña .

Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail