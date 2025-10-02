Claudio Tapia fue designado presidente de la Comisión de Reglas de Juego de la FIFA

En su regreso al Comité Ejecutivo del máximo organismo del fútbol, el presidente de la AFA asumió la presidencia de esa comisión

Deportes02/10/2025Javier AparicioJavier Aparicio

Argentina y AFA gana terreno dentro de FIFA: Claudio Tapia fue designado como presidente de la Comisión de las reglas de juego.

En su regreso al Comité Ejecutivo del máximo organismo del fútbol, el Presidente de la AFA asumió como presidente de esta Comisión. Además, otros tres dirigentes argentinos también fueron incorporados en distintos entes

