Salud mental: reconocen avances en el abordaje integral, pero persiste la escasez de psiquiatras

En el marco del Mes de la Salud Mental, el gerente general del hospital Ragone, el Dr. Facundo Frissia, en diálogo con ‘Desafío’ por Aries, brindó detalles del trabajo para fortalecer el abordaje integral en salud pública. Destacó que en los últimos años se han conformado equipos de salud mental en hospitales del interior y en centros de salud de Capital, donde ahora se cuenta con psicólogos que pueden realizar las primeras consultas.

“Lo más importante es visibilizar, trabajar en prevención y generar acceso temprano a la atención”, señaló y agregó “es importante que la gente sepa que una persona no necesariamente nace con una patología psiquiátrica, pero puede desarrollarla por el uso de drogas”.

En esa línea destacó la necesidad de seguir profundizando la implementación de la Ley Nacional de Salud Mental, vigente desde hace más de 14 años. “El hospital es de puertas abiertas. Pero muchas veces los pacientes llegan por orden judicial. Es clave que las familias y la comunidad entiendan cómo funciona el sistema”, afirmó.

Por otro lado, Frissia mencionó los desafíos que enfrenta el sistema público por la falta de psiquiatras, por ser una especialidad poco elegida por los médicos.

“Tenemos la misma cantidad de psiquiatras en el sistema público que en el Poder Judicial, es casi irrisorio. Aun así, estamos trabajando muy fuerte para cubrir la demanda, que crece por la falta de cobertura de muchas obras sociales, mucha gente se está volcando al sistema público”, explicó.