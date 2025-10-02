Primera Medalla de Oro para Salta en los Juegos Evita: Rodrigo Soria brilló en natación adaptada

En la primera jornada de competencia, el nadador salteño Rodrigo Soria se consagró campeón en los 25 metros espalda, dándole a la provincia su primera medalla dorada en los Juegos Nacionales Evita 2025.

Deportes02/10/2025

104169-primera-medalla-de-oro-para-salta-en-los-juegos-evita-rodrigo-soria-brillo-en-natacion-adaptada

Con gran emoción y esfuerzo, Rodrigo Soria se quedó con el oro en natación adaptada, destacándose entre los mejores del país y marcando el inicio de una prometedora participación para la delegación salteña en Mar del Plata.

El flamante campeón expresó:“Este triunfo es un sueño cumplido. Entrené mucho para estar acá y hoy siento el orgullo de representar a Salta. Esta medalla es para mi familia, mis entrenadores, la Secretaria de Deportes que nos acompaña y todos los que siempre me apoyaron. Espero que sea la primera de muchas alegrías para nuestra provincia.”

