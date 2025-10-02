Enrique Guaymás obtuvo el oro en lanzamiento de martillo

El atleta salteño, Enrique Guaymás, se destacó en la final y se llevó el primer lugar en la disciplina lanzamiento de martillo, en el marco de los Juegos Nacionales Evita 2025, disputados en mar del Plata.

Al respecto, la ministra de Turismo y Deportes, Manuela Arancibia, celebró el logro y afirmó que “Enrique nos llena de orgullo no solo por su medalla de oro, sino también porque alcanzó su mejor marca personal en un escenario tan importante como los Juegos Evita. Es un ejemplo de constancia y esfuerzo, y nos inspira a seguir acompañando a nuestros atletas”.

En tanto, tras su victoria, Guaymás expresó: “este oro tiene un sabor especial porque es con mi mejor marca. Estuve entrenando fuerte para este momento y hoy se dio todo como lo soñé. Estoy orgulloso de representar a Salta y de poder devolver en resultados todo el apoyo que recibo.”

Cabe recordar que, durante la jornada, los atletas salteños, continúan compitiendo en distintas disciplinas.

Medallero salteño – Juegos Evita 2025 (al momento)

• ORO - Rodrigo Soria – Natación adaptada, 25 mts espalda

• ORO - Enrique Guaymás – Atletismo, lanzamiento de martillo (récord personal 54,68 mts)

• PLATA - Francisco Gramajo – Natación, 100 mts pecho

La delegación salteña continúa sumando triunfos y dejando su huella en Mar del Plata.