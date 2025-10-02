Salta suma más medallas en los Juegos Nacionales Evita 2025

En la disciplina de lanzamiento de bala adaptado, categoría T11, Braian Coronel Amaya, se quedó con la medalla de plata, consolidándose entre los mejores del país y sumando una nueva presea para la provincia.

El joven medallista salteño expresó su alegría tras la competencia y afirmó que: “estoy muy feliz por esta medalla. Entrené mucho. Le dedico este logro a mi familia. Competir en los Evita es una experiencia increíble y quiero seguir mejorando para darle más alegrías a Salta.”

Cabe destacar que se registraron importantes triunfos en otras disciplinas, con oros históricos y marcas personales que reafirman el nivel de los atletas salteños en la competencia más federal del deporte argentino.

Medallero salteño – Juegos Evita 2025 (al momento):

• Rodrigo Soria – Natación adaptada, 25 mts espalda

• Enrique Guaymás – Atletismo, lanzamiento de martillo (récord personal 54,68 mts)

• Francisco Gramajo – Natación, 100 mts pecho

• Braian Coronel Amaya – Atletismo adaptado, lanzamiento de bala T11