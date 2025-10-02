Salta suma más medallas en los Juegos Nacionales Evita 2025

La delegación salteña sigue destacándose en Mar del Plata con grandes actuaciones en atletismo y natación.

Deportes02/10/2025

En la disciplina de lanzamiento de bala adaptado, categoría T11, Braian Coronel Amaya, se quedó con la medalla de plata, consolidándose entre los mejores del país y sumando una nueva presea para la provincia.

El joven medallista salteño expresó su alegría tras la competencia y afirmó que: “estoy muy feliz por esta medalla. Entrené mucho. Le dedico este logro a mi familia. Competir en los Evita es una experiencia increíble y quiero seguir mejorando para darle más alegrías a Salta.”

Cabe destacar que  se registraron importantes triunfos en otras disciplinas, con oros históricos y marcas personales que reafirman el nivel de los atletas salteños en la competencia más federal del deporte argentino.

Medallero salteño – Juegos Evita 2025 (al momento):

      •     Rodrigo Soria – Natación adaptada, 25 mts espalda
      •     Enrique Guaymás – Atletismo, lanzamiento de martillo (récord personal 54,68 mts)
      •     Francisco Gramajo – Natación, 100 mts pecho
      •     Braian Coronel Amaya – Atletismo adaptado, lanzamiento de bala T11

