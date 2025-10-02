Racing y River se juegan el pase a semifinales de Copa Argentina en Rosario

Racing y River animarán un duelo cargado de tensión en Rosario. Será en el estadio Gigante de Arroyito desde las 18:00, con arbitraje de Hernán Mastrángelo y transmisión de TyC Sports. El encuentro, válido por los cuartos de final de la Copa Argentina, tiene en juego mucho más que un boleto a semifinales: para los dos equipos, puede significar un punto de inflexión.

Probables formaciones

Racing: Facundo Cambeses; Gabriel Rojas, Nazareno Colombo o Marcos Rojo, Franco Pardo, Facundo Mura o Gastón Martirena; Agustín Almendra, Santiago Sosa, Bruno Zuculini; Santiago Solari o Duván Vergara, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta o Paulo Díaz, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño o Nacho Fernández, Juan Portillo, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas y Facundo Colidio o Miguel Ángel Borja. DT: Marcelo Gallardo.