El atleta salteño, Enrique Guaymás, se consagró campeón en atletismo, en la disciplina lanzamiento de martillo, con una marca de 54,68 metros que representa su mejor registro personal. De esta manera, suma una nueva medalla dorada para la delegación salteña .
Colapinto en la mira y Singapur en el horizonte: la Fórmula 1 se enciende con rumores y polémicas
La F 1 afronta fin de semana una de las citas más esperadas del calendario, el Gran Premio de Singapur en el circuito urbano de Marina Bay. Mientras la categoría reina se prepara para la 18° ronda del campeonato, el nombre de Franco Colapinto volvió a sonar fuerte dentro del paddock, en medio de rumores sobre un posible cambio de butaca que podría abrirle las puertas a un regreso con Williams.Deportes02/10/2025
Franco Colapinto vive su duodécima carrera con Alpine, pero los ecos tras el GP de Azerbaiyán en Bakú apuntaron hacia una posible salida de Alexander Albon del equipo británico. La chance de que esa plaza quede libre desató la ilusión de que el joven de Pilar pueda ocuparla.
El interés de Helmut Marko, asesor de Red Bull, en repatriar al tailandés es el factor clave: Albon sigue en su radar a pesar del paso del tiempo, y si la operación se concreta, el movimiento abriría la puerta a Colapinto.
La agenda de Colapinto luego del GP de Azerbaiyán:
Gran Premio de Singapur (3-5 de octubre)
Gran Premio de Estados Unidos (19-21 de septiembre)
Gran Premio de Qatar (28-30 de noviembre)
Gran Premio de Abu Dabi (5-7 de diciembre)
Primera Medalla de Oro para Salta en los Juegos Evita: Rodrigo Soria brilló en natación adaptadaDeportes02/10/2025
En la primera jornada de competencia, el nadador salteño Rodrigo Soria se consagró campeón en los 25 metros espalda, dándole a la provincia su primera medalla dorada en los Juegos Nacionales Evita 2025.
La delegación salteña sigue destacándose en Mar del Plata con grandes actuaciones en atletismo y natación.
Desde las 18:00, la “Academia” y el “Millonario” se medirán por los cuartos de final de la copa doméstica. Con realidades distintas y varias bajas sensibles, ambos buscarán un triunfo que les permita cambiar el rumbo de la temporada.
Riquelme rompió el silencio y lanzó duras críticas al macrismo: "Estuvieron 25 años en el club y no hicieron nada"Deportes02/10/2025
El presidente de Boca habló en el canal oficial del club y dio definiciones políticas. Apuntó contra la gestión anterior y planteó que "cuando llegamos nos encontramos con muchas dificultades". También hizo mención al último balance con superávit de U$S 30 millones y dio detalles de obras que se están haciendo en Brandsen y Casa Amarilla.
FIFA define el Mundial 2030 y analiza la expulsión de Israel por el conflicto en GazaDeportes02/10/2025
El Consejo de la FIFA se reúne este jueves en Zúrich con dos temas centrales en la agenda: el Mundial 2030 y la posible expulsión de Israel de las competencias FIFA/UEFA por el conflicto en Gaza.
Tras echar a Scioli del FIT, intendente santiagueño aseguró que su gestión es “la peor de la historia”
El intendente de Termas de Río Hondo se negó a posar en la foto oficial y acusó al secretario de Turismo de haber impulsado decisiones que “perjudicaron a toda la actividad turística del país”.
CFK: "Echaron a un diputado peronista por tocarle una teta a la novia” y hoy protegen narcos, disparó
En un audio durante la presentación de “Primero la Patria”, la expresidenta vinculó a José Luis Espert con el narcotráfico y acusó a la Corte Suprema de “proteger a un narcotraficante”.
Bahía Blanca: hallaron muerto a un jefe de Inteligencia de Prefectura en su departamentoProvincias01/10/2025
Cristian Gerardo Alexis Roa, de 37 años, fue encontrado por la policía tras dos días sin responder llamados. Investigan si se trató de un suicidio o un homicidio.
Con más frecuencias aéreas y una promoción exclusiva, Flybondi reforzará la conectividad de la provincia de cara a la temporada estival, consolidando a la provincia como un destino estratégico y accesible para turistas de todo el país.
Sáenz en reunión con directivos de Seaboard ratificó la defensa de las economías regionalesSalta01/10/2025
Durante el encuentro, se abordó la agenda regulatoria de biocombustibles, la posición de la Liga Bioenergética y las inversiones de la empresa que genera más de 5.000 puestos de trabajos directos e indirectos en la zona de Orán.