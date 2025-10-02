Colapinto en la mira y Singapur en el horizonte: la Fórmula 1 se enciende con rumores y polémicas

Franco Colapinto vive su duodécima carrera con Alpine, pero los ecos tras el GP de Azerbaiyán en Bakú apuntaron hacia una posible salida de Alexander Albon del equipo británico. La chance de que esa plaza quede libre desató la ilusión de que el joven de Pilar pueda ocuparla.

El interés de Helmut Marko, asesor de Red Bull, en repatriar al tailandés es el factor clave: Albon sigue en su radar a pesar del paso del tiempo, y si la operación se concreta, el movimiento abriría la puerta a Colapinto.

La agenda de Colapinto luego del GP de Azerbaiyán:

Gran Premio de Singapur (3-5 de octubre)

Gran Premio de Estados Unidos (19-21 de septiembre)

Gran Premio de Qatar (28-30 de noviembre)

Gran Premio de Abu Dabi (5-7 de diciembre)