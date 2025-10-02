Colapinto en la mira y Singapur en el horizonte: la Fórmula 1 se enciende con rumores y polémicas

La F 1 afronta fin de semana una de las citas más esperadas del calendario, el Gran Premio de Singapur en el circuito urbano de Marina Bay. Mientras la categoría reina se prepara para la 18° ronda del campeonato, el nombre de Franco Colapinto volvió a sonar fuerte dentro del paddock, en medio de rumores sobre un posible cambio de butaca que podría abrirle las puertas a un regreso con Williams.

Franco Colapinto vive su duodécima carrera con Alpine, pero los ecos tras el GP de Azerbaiyán en Bakú apuntaron hacia una posible salida de Alexander Albon del equipo británico. La chance de que esa plaza quede libre desató la ilusión de que el joven de Pilar pueda ocuparla.

El interés de Helmut Marko, asesor de Red Bull, en repatriar al tailandés es el factor clave: Albon sigue en su radar a pesar del paso del tiempo, y si la operación se concreta, el movimiento abriría la puerta a Colapinto.

La agenda de Colapinto luego del GP de Azerbaiyán:
Gran Premio de Singapur (3-5 de octubre)
Gran Premio de Estados Unidos (19-21 de septiembre)
Gran Premio de Qatar (28-30 de noviembre)
Gran Premio de Abu Dabi (5-7 de diciembre)

