Cambiarán la circulación y estrecharán las esquinas en Av. Arenales

Con el objetivo de garantizar la seguridad y el orden en la ciudad, la Municipalidad de Salta, a través de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, continúa realizando obras viales.

En esta oportunidad, se realizarán obras para mejorar el tránsito en Av. Arenales, desde Dean Funes hasta Vicente López.

Los trabajos comenzarán el 8 de octubre y tendrán una duración de aproximadamente 15 días. Se busca solucionar problemas de circulación en tres esquinas claves: Pueyrredón, Dean Funes y Vicente López.

“Buscamos bajar la siniestralidad en estos puntos críticos. Seguimos trabajando de la misma manera y con el mismo objetivo, cuidar a los salteños y mejorar el tránsito en cada punto de la ciudad”, dijo Matías Assennato, secretario de Tránsito y Seguridad Vial.

Se ejecutarán las siguientes acciones: