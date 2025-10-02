Los legisladores dieron sanción definitiva a la autorización de toma de financiamiento del FONPLATA; se ejecutarán obras de infraestructura para el desarrollo del Corredor Bioceánico. Hubo críticas a Nación por la falta de obras.
Cambiarán la circulación y estrecharán las esquinas en Av. Arenales
Los trabajos comenzarán el 8 de octubre y tendrán una duración de aprox. 15 días. Se busca solucionar problemas de circulación en tres esquinas claves: Pueyrredón, Dean Funes y Vicente López.Salta02/10/2025
Con el objetivo de garantizar la seguridad y el orden en la ciudad, la Municipalidad de Salta, a través de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, continúa realizando obras viales.
En esta oportunidad, se realizarán obras para mejorar el tránsito en Av. Arenales, desde Dean Funes hasta Vicente López.
Los trabajos comenzarán el 8 de octubre y tendrán una duración de aproximadamente 15 días. Se busca solucionar problemas de circulación en tres esquinas claves: Pueyrredón, Dean Funes y Vicente López.
“Buscamos bajar la siniestralidad en estos puntos críticos. Seguimos trabajando de la misma manera y con el mismo objetivo, cuidar a los salteños y mejorar el tránsito en cada punto de la ciudad”, dijo Matías Assennato, secretario de Tránsito y Seguridad Vial.
Se ejecutarán las siguientes acciones:
- Cambio de circulación: Arenales será de un solo sentido (este a oeste) desde Pueyrredón hasta Dean Funes, en esa intersección habrá una isleta que direccionará el giro a la derecha hacia Anzoátegui de los vehículos que vienen desde el oeste, que también tendrá sentido único.
- Más seguridad: Se reduce la cantidad de maniobras en el cruce de Arenales y Pueyrredón.
- Nuevas isletas: Antes del cruce ferroviario, se colocarán para guiar a los vehículos de forma segura.
- Peatones primero: En Arenales y Vicente López, se estrecharán las esquinas para que los cruces sean más cortos y seguros.
Las compras en Temu y Shein golpearon el comercio en Salta
Los consumidores priorizan precios y conveniencia de plataformas extranjeras, mientras que comercios locales enfrentan caída de ventas y desafíos para mantenerse competitivos.
El Colegio Médico respaldó la emergencia sanitaria: “la falta de profesionales es un peligro para la población”
El presidente de la institución sostuvo que además de aumentos, se necesitan condiciones laborales dignas, formación especializada y servicios adecuados para que los médicos trabajen en el interior provincial.
Este lunes, el IPS no abrirá sus puertas por su 75° aniversario
La Farmacia Central y dependencias administrativas no atenderán, pero los afiliados contarán con servicios digitales y el Centro Operativo 24/7.
"Somos los quintos docentes peores pagados del país” aseguró Cervera
De cara a una nueva negociación paritaria, la secretaria general de Sitepsa sostuvo que para recomponer el poder adquisitivo necesitan una actualización superior al 41%.
Por los descuentos, Sitepsa diagramó un “fondo huelga” para docentes afectados
El sindicato destinará parte de los aportes habituales de los afiliados para compensar hasta el 50% de los descuentos sufridos por quienes participaron en medidas de fuerza.
Tras echar a Scioli del FIT, intendente santiagueño aseguró que su gestión es “la peor de la historia”
El intendente de Termas de Río Hondo se negó a posar en la foto oficial y acusó al secretario de Turismo de haber impulsado decisiones que “perjudicaron a toda la actividad turística del país”.
Con más frecuencias aéreas y una promoción exclusiva, Flybondi reforzará la conectividad de la provincia de cara a la temporada estival, consolidando a la provincia como un destino estratégico y accesible para turistas de todo el país.
La diputada nacional libertaria había dicho que no podría explicarles macroeconomía a los vecinos de la barriada. “Se tiene que lavar la boca y respetar la dignidad de las personas que luchan día a día”, dijo Linares.
Concejales aprobaron la ordenanza que prevé que los propietarios de estos animales, que ya hayan sido denunciados por su peligrosidad, sean notificados para que les implanten el chip de seguimiento.
Salud mental: reconocen avances en el abordaje integral, pero persiste la escasez de psiquiatrasSalta01/10/2025
El gerente general del Hospital Ragone señaló que se fortaleció el abordaje integral de la salud mental en hospitales del interior y en centros de salud de Capital; sin embargo, advirtió sobre la escasez de especialistas en el sistema público ante una demanda creciente, impulsada por la falta de cobertura de muchas obras sociales.