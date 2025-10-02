CONMEBOL abrió un expediente a dos jugadores de River tras la eliminación: quiénes son

Mientras todo River está al tanto del clásico que se jugará ante Racing por la Copa Argentina, este miércoles recibió una mala noticia.

Tras la dura eliminación en cuartos de final de la Copa Libertadores ante Palmeiras, la Conmebol abrió expedientes a dos jugadores Millonarios.

Se trata de Gonzalo Montiel y Enzo Pérez, quienes, según el ente presidido por Alejandro Domínguez, están siendo analizados para posibles sanciones por incumplimientos de algunas normativas.

Según detalla el expediente, ambos futbolistas incumplieron el Código Disciplinario, ya que eran los designados para brindar declaraciones tras la derrota, pero ninguno se presentó ante la prensa.

Por otro lado, la Conmebol señaló el artículo 11, el cual está relacionado a los "Principios de Conducta", el cual se entabla que "Comportarse de manera ofensiva, insultante o realizar manifestaciones difamatorias de cualquier índole” y “Violar las pautas mínimas de lo que se ha de considerar como un comportamiento aceptable en el ámbito del deporte y del fútbol organizado".

Por ahora, el ente máximo que rige el fútbol en Sudamérica solo les ha abierto expedientes. El próximo paso será analizar cada caso en detalle y, en caso de que se detecte alguna falta, se informarán las sanciones correspondientes.

Todo indica que las sanciones serán multas económicas y no deportivas, por lo que no afectarán el planteamiento que quiera establecer Marcelo Gallardo en los próximos partidos.

Con información de 442