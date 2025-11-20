“Me cuesta tener buenas sensaciones con el coche”.El argentino señaló problemas de grip, dificultades con el neumático blando y apuntó al cambio de chasis tras su accidente en Brasil. “Hay que trabajar esta noche”, admitió.
Intervención de la AFA: San Lorenzo al día con el plantel y con Cuello
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA), por instrucción de su presidente Claudio Tapia, intervino en el conflicto salarial de San Lorenzo transfiriendo a la cuenta de cada jugador los haberes adeudados de julio y agostoDeportes20/11/2025
En los últimos días, el plantel de San Lorenzo se puso en pie de guerra con la dirigencia azulgrana. Mediante un comunicado en redes, el primer equipo reclamó por deudas salariales que este miércoles decantaron en la intervención de la Asociación del Fútbol Argentino.
A través de un escrito, y bajo instrucción del presidente Claudio Tapia, la casa madre informó que se “transfirió a la cuenta bancaria de cada uno de los jugadores del Club Atlético San Lorenzo los haberes correspondientes al mes de julio (saldo) y agosto”.
La acción de la AFA genera, de momento, un alivio puertas adentro para un plantel del ‘Ciclón’ que bajo el comando de Damián Ayude se prepara para afrontar el inicio de los playoffs en el Torneo Clausura el fin de semana entrante ante Central Córdoba de Santiago del Estero en el Madre de Ciudades.
El despliegue tomado por el ente rector a nivel nacional también tuvo lugar para evitar la salida de una de las piezas del cuadro del Bajo Flores. Se trata de Alexis Cuello, quién intimó al club por deudas salariales por una cifra cercana a los U$S 75.000.
“En relación al futbolista Cuello, quien había intimado formalmente a la entidad, se le giró el saldo de agosto y la totalidad de septiembre y octubre, evitando que quede en libertad de contratación por falta de pago lo que hubiese generado un perjuicio económico para la institución”, describió AFA sobre el caso del extremo de 25 años quién tiene contrato hasta fines del 2027.
Estudiantes aseguró que no hubo votación por el título para Rosario Central y desde AFA lo cruzaronDeportes21/11/2025
El club de La Plata publicó un comunicado oficial en sus redes en el que asegura que en la reunión de Comité Ejecutivo de la Liga Profesional “no se realizó ninguna votación respecto del reconocimiento del título de Campeón de Liga 2025”. Sin embargo, el tesorero Pablo Toviggino desmintió esta versión y aclaró que fue con la presencia de Pascual Caiella.
Marcelo Bielsa ratificó su continuidad en la Selección de Uruguay: “El proyecto sigue exactamente como está hasta el Mundial”Deportes21/11/2025
El combinado ‘charrúa’ recibió un cachetazo a manos de Estados Unidos en el cierre oficial del 2025. A pocos meses de la próxima cita mundialista, el DT de la ‘Celeste’ dialogó frente a los medios de comunicación y confirmó que el ciclo sigue.
Rosario Central fue consagrado campeón del año tras una decisión de la AFA que encendió la polémicaDeportes20/11/2025
El Círculo Médico denunció una “medida unilateral y extorsiva” del IPS
La presidenta de la institución denunció que la obra social “culpa a los prestadores por su déficit” y busca romper convenios para manejar a discreción los honorarios y las condiciones laborales.
Los nosocomios de Capital e interior trabajarán con guardias habituales, mientras que los consultorios externos volverán a atender el martes 25.
Histórica caída en la vacunación infantil amenaza con el regreso de sarampión y polio en ArgentinaArgentina20/11/2025
La Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) lanzó una alerta ante la caída histórica en las tasas de vacunación infantil y adolescente, lo que pone en riesgo la inmunidad comunitaria.
Este viernes 21 y lunes 24 de noviembre, los servicios de transporte público operarán con horarios reducidos; los usuarios podrán seguir los colectivos en tiempo real a través de la SAETA APP.
