Intervención de la AFA: San Lorenzo al día con el plantel y con Cuello

En los últimos días, el plantel de San Lorenzo se puso en pie de guerra con la dirigencia azulgrana. Mediante un comunicado en redes, el primer equipo reclamó por deudas salariales que este miércoles decantaron en la intervención de la Asociación del Fútbol Argentino.

A través de un escrito, y bajo instrucción del presidente Claudio Tapia, la casa madre informó que se “transfirió a la cuenta bancaria de cada uno de los jugadores del Club Atlético San Lorenzo los haberes correspondientes al mes de julio (saldo) y agosto”.

La acción de la AFA genera, de momento, un alivio puertas adentro para un plantel del ‘Ciclón’ que bajo el comando de Damián Ayude se prepara para afrontar el inicio de los playoffs en el Torneo Clausura el fin de semana entrante ante Central Córdoba de Santiago del Estero en el Madre de Ciudades.

El despliegue tomado por el ente rector a nivel nacional también tuvo lugar para evitar la salida de una de las piezas del cuadro del Bajo Flores. Se trata de Alexis Cuello, quién intimó al club por deudas salariales por una cifra cercana a los U$S 75.000.

“En relación al futbolista Cuello, quien había intimado formalmente a la entidad, se le giró el saldo de agosto y la totalidad de septiembre y octubre, evitando que quede en libertad de contratación por falta de pago lo que hubiese generado un perjuicio económico para la institución”, describió AFA sobre el caso del extremo de 25 años quién tiene contrato hasta fines del 2027.

Con información de Doble Amarilla