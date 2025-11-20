“Me cuesta tener buenas sensaciones con el coche”.El argentino señaló problemas de grip, dificultades con el neumático blando y apuntó al cambio de chasis tras su accidente en Brasil. “Hay que trabajar esta noche”, admitió.
F1 Las Vegas: Colapinto bajó el tono al cruce con Stroll y palpitó el fin de semana
El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) estuvo en la conferencia de prensa de la FIA en la previa al Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1 y se refirió a las duras críticas que recibió de Lance Stroll (Aston Martin) tras el incidente en San Pablo.Deportes20/11/2025
En la previa al inicio de la actividad del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1, el argentino Franco Colapinto estuvo presente en la conferencia de prensa de la Federación Internacional del Automóvil (FIA). El piloto de Alpine la integró junto a Lando Norris (McLaren) y Esteban Ocon (Haas).
El Media Day es una jornada dedicada a la atención a la prensa, las entrevistas pautadas de antemano, las ruedas de prensa de cada escudería en sus sectores corporativos (u hospitalities) y las conferencias de la F1.
En el mencionado encuentro con los medios Norris, actual líder del campeonato, se robó la atención de los presentes en la sala de prensa y recibió la mayor cantidad de preguntas. El inglés de 26 años está a las puertas de su primer título en la F1.
Colapinto, por su parte, fue consultado por las duras críticas de Lance Stroll este miércoles en el contacto con los medios. El canadiense de Aston Martin le respondió al argentino, quien lo responsabilizó de la maniobra que dejó fuera de carrera a Gabriel Bortoleto (Sauber) en el Gran Premio de San Pablo.
“Creo que fue en el calor del momento después de la carrera”, intentó bajarle el tono el argentino. Y detalló: “El incidente con Gabi... yo estaba justo detrás y solo vi el momento. Pero, por supuesto, perdón si lo afectó. Por supuesto, fue en el calor después de la carrera. Y sí, ojalá esté todo bien entre nosotros”.
Además, Franco analizó lo ocurrido en la última fecha y lo que puede pasar este fin de semana. Brasil fue una experiencia muy positiva para el equipo, con su compañero sumando puntos en San Pablo.
“Creo que hemos mejorado mucho respecto a México y Austin. Y hemos dado pasos importantes en la dirección correcta. Así que veamos cómo estamos. Tengo muchas ganas de que llegue el fin de semana”, aseguró. Y agregó: “Creo que Pierre (Gasly) tuvo un fin de semana excelente y fue muy positivo para el equipo ver el coche de vuelta en los puntos. Ver el coche de nuevo ahí arriba, luchando por buenas posiciones, y tener la oportunidad de competir con nuestro equipo fue muy emocionante”.
Sin embargo, añadió sobre el circuito de Las Vegas: “Las Vegas es muy particular comparado con las carreras anteriores en las que hemos participado. Este asfalto es muy complicado. No espero nada espectacular. Pero creo que Pierre tuvo un muy buen fin de semana aquí en 2024, así que la cosa pinta bien”.
El desarrollo del fin de semana será tradicional, con tres entrenamientos, la clasificación y la carrera. Lo que será diferente es el cronograma para Argentina, ya que por la diferencia horaria (cinco horas menos en Las Vegas), la actividad será nocturna. El jueves 20 a las 21:30 (hora argentina) se desarrollará la práctica libre 1. Horas más tarde, ya viernes 21, llegará la segunda tanda (01:00 de la madrugada) y lo mismo sucederá con la FP3 (21:30). Ya entrados en el sábado 22 se llevará a cabo la clasificación al Gran Premio (01:00) que definirá la grilla de partida de la carrera a 50 giros que se disputará el domingo 23 a la 01:00 de Argentina.
La del próximo fin de semana será la quinta edición del GP de Las Vegas en la F1 y la tercera en este circuito, ya que en 1981 y 1982 se corrió en un trazado armado en el estacionamiento del Caesars Palace. El actual escenario, tiene una longitud de poco más de 6 kilómetros (6.201 metros), cuenta con dos zonas de DRS, 17 curvas y tres rectas de alta velocidad. La vuelta rápida en carrera le pertenece a Lando Norris(2024) con un tiempo de 1:34.876. El año pasado, George Russell celebró en el circuito callejero de la Ciudad del Pecado.
Rosario Central fue consagrado campeón del año tras una decisión de la AFA que encendió la polémicaDeportes20/11/2025
Se oficializó el reconocimiento al equipo rosarino por haber finalizado primero en la tabla anual, dándole el título de “Campeón de Liga”; la sorpresiva medida generó repudio y controversia.
