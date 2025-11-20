Un fin de semana histórico para el automovilismo en Salta

Después de varios años, Salta recupera un lugar destacado en el automovilismo argentino con el regreso del TC2000 al Autódromo Martín Miguel de Güemes. Así lo destacó por Aries, Soledad Moyano, periodista especializada y jefa de prensa del Auto Club Salta, quien calificó el evento como “histórico” para la provincia y la región.

“Más que una carrera, después de tantos años el TC2000 vuelve a Salta. Parece increíble, pero es real. La categoría llega en el momento de mayor revolución técnica, con los nuevos autos SV de más de 500 caballos de fuerza, marcando un antes y un después en el automovilismo argentino”, expresó Moyano.

La vuelta de Salta al calendario nacional representa, según la periodista, una vidriera enorme para los pilotos locales y la estructura deportiva del norte del país. Además, el zonal del NOA compartirá fecha con el TC2000, algo poco convencional que potencia la visibilidad de los equipos regionales.

“El impacto no es solo deportivo. Desde lo económico, mueve trabajo y consumo real, y desde lo turístico, muestra a Salta ante todo el país con un evento de altísimo nivel. Nuestros hoteles, restaurantes y comercios sentirán el movimiento durante todo el fin de semana”, agregó Moyano.

La actividad comenzará mañana viernes con pruebas administrativas y tandas libres para debutantes, mientras que la acción fuerte arranca el sábado por la mañana con entrenamientos del TC2000, seguidos de la clasificación y las series del zonal del NOA. La carrera final y la prueba de tanques llenos del TC2000 se disputarán el domingo desde las 9:30. También participarán la Fiat Competición y otras categorías regionales.

Las entradas están disponibles a través de Norte Ticket, de manera online o en puntos de venta físicos, incluyendo acceso a boxes y áreas para disfrutar de los tres días de competencia con todas las comodidades.

“El fin de semana promete ser completo, con mucha adrenalina y un plus especial: una categoría zonal acompañando a una nacional. Salta vuelve a vivir un clásico del automovilismo y eso es realmente emocionante”, concluyó Moyano.