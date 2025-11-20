“Me cuesta tener buenas sensaciones con el coche”.El argentino señaló problemas de grip, dificultades con el neumático blando y apuntó al cambio de chasis tras su accidente en Brasil. “Hay que trabajar esta noche”, admitió.
Un fin de semana histórico para el automovilismo en Salta
Desde este viernes, entrenamientos, clasificaciones y la carrera final prometen tres días de competencia intensa en el Autódromo Martín Miguel de Güemes.Deportes20/11/2025Agustina Tolaba
Después de varios años, Salta recupera un lugar destacado en el automovilismo argentino con el regreso del TC2000 al Autódromo Martín Miguel de Güemes. Así lo destacó por Aries, Soledad Moyano, periodista especializada y jefa de prensa del Auto Club Salta, quien calificó el evento como “histórico” para la provincia y la región.
“Más que una carrera, después de tantos años el TC2000 vuelve a Salta. Parece increíble, pero es real. La categoría llega en el momento de mayor revolución técnica, con los nuevos autos SV de más de 500 caballos de fuerza, marcando un antes y un después en el automovilismo argentino”, expresó Moyano.
La vuelta de Salta al calendario nacional representa, según la periodista, una vidriera enorme para los pilotos locales y la estructura deportiva del norte del país. Además, el zonal del NOA compartirá fecha con el TC2000, algo poco convencional que potencia la visibilidad de los equipos regionales.
“El impacto no es solo deportivo. Desde lo económico, mueve trabajo y consumo real, y desde lo turístico, muestra a Salta ante todo el país con un evento de altísimo nivel. Nuestros hoteles, restaurantes y comercios sentirán el movimiento durante todo el fin de semana”, agregó Moyano.
La actividad comenzará mañana viernes con pruebas administrativas y tandas libres para debutantes, mientras que la acción fuerte arranca el sábado por la mañana con entrenamientos del TC2000, seguidos de la clasificación y las series del zonal del NOA. La carrera final y la prueba de tanques llenos del TC2000 se disputarán el domingo desde las 9:30. También participarán la Fiat Competición y otras categorías regionales.
Las entradas están disponibles a través de Norte Ticket, de manera online o en puntos de venta físicos, incluyendo acceso a boxes y áreas para disfrutar de los tres días de competencia con todas las comodidades.
“El fin de semana promete ser completo, con mucha adrenalina y un plus especial: una categoría zonal acompañando a una nacional. Salta vuelve a vivir un clásico del automovilismo y eso es realmente emocionante”, concluyó Moyano.
Estudiantes aseguró que no hubo votación por el título para Rosario Central y desde AFA lo cruzaronDeportes21/11/2025
El club de La Plata publicó un comunicado oficial en sus redes en el que asegura que en la reunión de Comité Ejecutivo de la Liga Profesional “no se realizó ninguna votación respecto del reconocimiento del título de Campeón de Liga 2025”. Sin embargo, el tesorero Pablo Toviggino desmintió esta versión y aclaró que fue con la presencia de Pascual Caiella.
Marcelo Bielsa ratificó su continuidad en la Selección de Uruguay: “El proyecto sigue exactamente como está hasta el Mundial”Deportes21/11/2025
El combinado ‘charrúa’ recibió un cachetazo a manos de Estados Unidos en el cierre oficial del 2025. A pocos meses de la próxima cita mundialista, el DT de la ‘Celeste’ dialogó frente a los medios de comunicación y confirmó que el ciclo sigue.
Rosario Central fue consagrado campeón del año tras una decisión de la AFA que encendió la polémicaDeportes20/11/2025
Se oficializó el reconocimiento al equipo rosarino por haber finalizado primero en la tabla anual, dándole el título de “Campeón de Liga”; la sorpresiva medida generó repudio y controversia.
El Círculo Médico denunció una “medida unilateral y extorsiva” del IPS
La presidenta de la institución denunció que la obra social “culpa a los prestadores por su déficit” y busca romper convenios para manejar a discreción los honorarios y las condiciones laborales.
Los nosocomios de Capital e interior trabajarán con guardias habituales, mientras que los consultorios externos volverán a atender el martes 25.
Histórica caída en la vacunación infantil amenaza con el regreso de sarampión y polio en ArgentinaArgentina20/11/2025
La Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) lanzó una alerta ante la caída histórica en las tasas de vacunación infantil y adolescente, lo que pone en riesgo la inmunidad comunitaria.
Este viernes 21 y lunes 24 de noviembre, los servicios de transporte público operarán con horarios reducidos; los usuarios podrán seguir los colectivos en tiempo real a través de la SAETA APP.
