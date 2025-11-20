Ángel Di María confirmó su plan post-retiro junto a Leandro Paredes

El campeón del mundo Ángel Di María atraviesa su tramo final como futbolista con el objetivo claro de ser campeón con Rosario Central. Pero mientras pelea por el Torneo Clausura, el rosarino ya tiene decidido qué hará cuando cuelgue los botines: será director técnico.

Di María reveló que incluso formará dupla con Leandro Paredes, su amigo y compañero de la “Scaloneta”, hoy jugador de Boca. “Estoy haciendo el curso, que termina este año. Lo intentaremos cuando él también decida retirarse”, detalló en una entrevista que concedió a SportsCenter de ESPN a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas al hablar que la idea surgió de charlas informales que se repitieron con el tiempo.

“Somos muy amigos, para mí es como un hermano menor. La familia se lleva muy bien. Nos gustaría mucho. Es difícil saber si se va a dar, pero la intención está”, contó Di María. También confesó que ya tienen definido el sistema táctico: un 4-3-3 como base de su propuesta futbolística.

Entre los sueños de esa futura dupla técnica aparece una meta tan llamativa como simbólica: dirigir a los clubes que hoy representan. “Ya está hablado que una vez en cada lado vamos a estar. Si se nos da, una vez en Central y una vez en Boca es seguro”, aseguró el “Fideo”, dejando en claro que el deseo es compartido.

Por último, Di María remarcó que su regreso a Rosario no fue un simple cierre de carrera, sino una misión pendiente: “Falta ser campeón con Central. Es por lo que volví, por el deseo de lograr un título. No volví para retirarme, quiero ganar”.

Con información de Noticias Argentinas