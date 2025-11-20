“Me cuesta tener buenas sensaciones con el coche”.El argentino señaló problemas de grip, dificultades con el neumático blando y apuntó al cambio de chasis tras su accidente en Brasil. “Hay que trabajar esta noche”, admitió.
Ángel Di María confirmó su plan post-retiro junto a Leandro Paredes
El campeón del mundo Ángel Di María confirmó que su futuro post-retiro es como director técnico, y lo hará en dupla con su amigo Leandro Paredes.Deportes20/11/2025
El campeón del mundo Ángel Di María atraviesa su tramo final como futbolista con el objetivo claro de ser campeón con Rosario Central. Pero mientras pelea por el Torneo Clausura, el rosarino ya tiene decidido qué hará cuando cuelgue los botines: será director técnico.
Di María reveló que incluso formará dupla con Leandro Paredes, su amigo y compañero de la “Scaloneta”, hoy jugador de Boca. “Estoy haciendo el curso, que termina este año. Lo intentaremos cuando él también decida retirarse”, detalló en una entrevista que concedió a SportsCenter de ESPN a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas al hablar que la idea surgió de charlas informales que se repitieron con el tiempo.
“Somos muy amigos, para mí es como un hermano menor. La familia se lleva muy bien. Nos gustaría mucho. Es difícil saber si se va a dar, pero la intención está”, contó Di María. También confesó que ya tienen definido el sistema táctico: un 4-3-3 como base de su propuesta futbolística.
Entre los sueños de esa futura dupla técnica aparece una meta tan llamativa como simbólica: dirigir a los clubes que hoy representan. “Ya está hablado que una vez en cada lado vamos a estar. Si se nos da, una vez en Central y una vez en Boca es seguro”, aseguró el “Fideo”, dejando en claro que el deseo es compartido.
Por último, Di María remarcó que su regreso a Rosario no fue un simple cierre de carrera, sino una misión pendiente: “Falta ser campeón con Central. Es por lo que volví, por el deseo de lograr un título. No volví para retirarme, quiero ganar”.
Con información de Noticias Argentinas
Estudiantes aseguró que no hubo votación por el título para Rosario Central y desde AFA lo cruzaronDeportes21/11/2025
El club de La Plata publicó un comunicado oficial en sus redes en el que asegura que en la reunión de Comité Ejecutivo de la Liga Profesional “no se realizó ninguna votación respecto del reconocimiento del título de Campeón de Liga 2025”. Sin embargo, el tesorero Pablo Toviggino desmintió esta versión y aclaró que fue con la presencia de Pascual Caiella.
Marcelo Bielsa ratificó su continuidad en la Selección de Uruguay: “El proyecto sigue exactamente como está hasta el Mundial”Deportes21/11/2025
El combinado ‘charrúa’ recibió un cachetazo a manos de Estados Unidos en el cierre oficial del 2025. A pocos meses de la próxima cita mundialista, el DT de la ‘Celeste’ dialogó frente a los medios de comunicación y confirmó que el ciclo sigue.
Rosario Central fue consagrado campeón del año tras una decisión de la AFA que encendió la polémicaDeportes20/11/2025
Se oficializó el reconocimiento al equipo rosarino por haber finalizado primero en la tabla anual, dándole el título de “Campeón de Liga”; la sorpresiva medida generó repudio y controversia.
Ángel Di María ganó el primer título desde su regreso tras una inesperada decisión de la AFA, que reconoció a Rosario Central como campeón por haber terminado primero en la Tabla Anual
El Círculo Médico denunció una “medida unilateral y extorsiva” del IPS
La presidenta de la institución denunció que la obra social “culpa a los prestadores por su déficit” y busca romper convenios para manejar a discreción los honorarios y las condiciones laborales.
Los nosocomios de Capital e interior trabajarán con guardias habituales, mientras que los consultorios externos volverán a atender el martes 25.
Histórica caída en la vacunación infantil amenaza con el regreso de sarampión y polio en ArgentinaArgentina20/11/2025
La Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) lanzó una alerta ante la caída histórica en las tasas de vacunación infantil y adolescente, lo que pone en riesgo la inmunidad comunitaria.
Este viernes 21 y lunes 24 de noviembre, los servicios de transporte público operarán con horarios reducidos; los usuarios podrán seguir los colectivos en tiempo real a través de la SAETA APP.
Rosario Central fue consagrado campeón del año tras una decisión de la AFA que encendió la polémicaDeportes20/11/2025
Se oficializó el reconocimiento al equipo rosarino por haber finalizado primero en la tabla anual, dándole el título de “Campeón de Liga”; la sorpresiva medida generó repudio y controversia.