La Sub-20 goleó y aseguró su pase a los octavos de final del Mundial

Con goles de Alejo Sarco, Tomás Pérez, Ian Subiabre y Santino Andino, la Selección venció al conjunto oceánico y, a falta de una fecha, se metió en la siguiente instancia de la cita mundialista

Deportes02/10/2025

argentina-vs-australia-2110289

Tras el triunfo en la primera jornada, la Selección Argentina volvió a ganar, esta vez ante Australia por 4-1, asegurando su pasaje a los octavos de final del Mundial Sub-20.

Desde el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, los dirigidos por Diego Placente dominaron al conjunto oceánico, consiguieron tres puntos más y aseguraron su boleto para la siguiente instancia, a falta de una fecha para el cierre de la fase de grupos.

Más allá de algunas situaciones peligrosas por parte del combinado que vistió de negro, la Albiceleste fue superior tanto en el primer tiempo, donde anotaron Alejo Sarco y Tomás Pérez, como en el segundo, donde sufrió el descuento luego de un insólito blooper del arquero Santino Barbi.

Gracias a los seis puntos obtenidos en estas primeras dos fechas, el conjunto nacional aseguró su presencia en los octavos de final de la cita mundialista.

Cabe recordar que Argentina cerrará su participación en la fase de grupos ante Italia, el próximo sábado 4 de octubre a partir de las 20:00 horas, en un partido donde se definirá al líder del grupo.

Con información de 442

Te puede interesar
720

Colapinto en la mira y Singapur en el horizonte: la Fórmula 1 se enciende con rumores y polémicas

Deportes02/10/2025

La F 1 afronta fin de semana una de las citas más esperadas del calendario, el Gran Premio de Singapur en el circuito urbano de Marina Bay. Mientras la categoría reina se prepara para la 18° ronda del campeonato, el nombre de Franco Colapinto volvió a sonar fuerte dentro del paddock, en medio de rumores sobre un posible cambio de butaca que podría abrirle las puertas a un regreso con Williams.

104185-enrique-guaymas-obtuvo-el-oro-en-lanzamiento-de-martillo

Enrique Guaymás obtuvo el oro en lanzamiento de martillo

Deportes02/10/2025

El atleta salteño, Enrique Guaymás, se consagró campeón en atletismo, en la disciplina lanzamiento de martillo, con una marca de 54,68 metros que representa su mejor registro personal. De esta manera, suma una nueva medalla dorada para la delegación salteña .

Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail