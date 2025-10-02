La Sub-20 goleó y aseguró su pase a los octavos de final del Mundial

Tras el triunfo en la primera jornada, la Selección Argentina volvió a ganar, esta vez ante Australia por 4-1, asegurando su pasaje a los octavos de final del Mundial Sub-20.

Desde el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, los dirigidos por Diego Placente dominaron al conjunto oceánico, consiguieron tres puntos más y aseguraron su boleto para la siguiente instancia, a falta de una fecha para el cierre de la fase de grupos.

Más allá de algunas situaciones peligrosas por parte del combinado que vistió de negro, la Albiceleste fue superior tanto en el primer tiempo, donde anotaron Alejo Sarco y Tomás Pérez, como en el segundo, donde sufrió el descuento luego de un insólito blooper del arquero Santino Barbi.

Gracias a los seis puntos obtenidos en estas primeras dos fechas, el conjunto nacional aseguró su presencia en los octavos de final de la cita mundialista.

Cabe recordar que Argentina cerrará su participación en la fase de grupos ante Italia, el próximo sábado 4 de octubre a partir de las 20:00 horas, en un partido donde se definirá al líder del grupo.

