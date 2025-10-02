San Lorenzo: de "ciudad dormitorio" a polo comercial, destacó Saravia

En el marco de un nuevo aniversario de la fundación de La Caldera, su intendente Diego Sumbay, celebró obras en ejecución y subrayó la necesidad de reforzar la seguridad y la atención en zonas alejadas del casco urbano.
El intendente Manuel Saravia destacó que el municipio pasó de ser una “ciudad dormitorio” a un polo comercial. Aseguró que la clave fue flexibilizar normas urbanísticas, atraer inversiones y acompañarlas con formación laboral.Municipios02/10/2025Ivana Chañi
El intendente de San Lorenzo, Manuel Saravia, resaltó el proceso de transformación que atravesó el municipio en los últimos años, donde se instalaron empresas, comercios y desarrollos inmobiliarios. “Cuando llegué, San Lorenzo no tenía ni un supermercado; se hablaba de una ciudad dormitorio. Hoy tenemos corredores comerciales y proyectos como el hotel Hilton, que generan empleo local”, señaló el jefe comunal en Día de Miércoles.
Saravia explicó que la modificación del código de edificación fue clave para dinamizar la economía: “Antes estaba pensado solo para viviendas, no para centros comerciales. Creamos corredores con más flexibilidad en altura y eso permitió que llegaran las inversiones”.
El jefe comunal defendió su visión de gestión con menos burocracia y más transparencia: “Cuando un expediente da demasiadas vueltas, alguien busca algo. Nosotros simplificamos los trámites y eso dio confianza a los empresarios”.
Además, subrayó que la estrategia se complementa con formación laboral. “Invertimos en el polo tecnológico, que ofrece unas 20 carreras vinculadas a la tecnología, idiomas y topografía. La idea es que los sanlorenceños accedan a los empleos que generan las inversiones”, afirmó.
Para Saravia, el objetivo central es combatir el desempleo con dos herramientas: inversión privada y educación. “El Estado no resuelve el desempleo creando puestos, sino generando condiciones para que haya inversión y esas inversiones generen trabajo”, concluyó.
La Municipalidad de San Lorenzo y el Ministerio de Seguridad firmaron un convenio de cooperación para potenciar la seguridad vial en el ejido urbano.
El trámite estará abierto hasta el 24 de octubre y se confirmará la fecha del sorteo en los próximos días.
Moldes y Capital avanzan en plan conjunto sobre afluentes al dique
El intendente Omar Carrasco confirmó que Coronel Moldes y la Municipalidad de Salta Capital planifican acciones conjuntas para contener los residuos que llegan al dique desde los afluentes.
Urbanización en Coronel Moldes: crece la preocupación por loteos ilegales
El intendente Omar Carrasco alertó sobre la proliferación de loteos irregulares en Coronel Moldes y pidió precaución a quienes quieran comprar tierras. También anticipó un plan integral de gestión de residuos.
Tres toneladas de basura menos en el Cabra Corral: "A la semana, vuelve a estar sucio"
Más de 120 voluntarios retiraron tres toneladas de basura del dique Cabra Corral en Coronel Moldes, en el marco del Día de la Conciencia Ambiental. El intendente Omar Carrasco advirtió que “en una semana volverá a estar sucio”.
Tras echar a Scioli del FIT, intendente santiagueño aseguró que su gestión es “la peor de la historia”
El intendente de Termas de Río Hondo se negó a posar en la foto oficial y acusó al secretario de Turismo de haber impulsado decisiones que “perjudicaron a toda la actividad turística del país”.
Salta se suma a la movilización nacional por la Ley de Emergencia en Discapacidad
Organizaciones y familias se concentrarán a las 17 en Plaza 9 de Julio para exigir que la normativa vigente se cumpla de manera inmediata y efectiva.
Las subas, publicadas en el Boletín Oficial, alcanzan a usuarios residenciales y no residenciales de todo el país.
CFK: "Echaron a un diputado peronista por tocarle una teta a la novia” y hoy protegen narcos, disparó
En un audio durante la presentación de “Primero la Patria”, la expresidenta vinculó a José Luis Espert con el narcotráfico y acusó a la Corte Suprema de “proteger a un narcotraficante”.
Con más frecuencias aéreas y una promoción exclusiva, Flybondi reforzará la conectividad de la provincia de cara a la temporada estival, consolidando a la provincia como un destino estratégico y accesible para turistas de todo el país.